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Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях
Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась с открытым письмом к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором требует уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Профсоюзы требовали отставки Третьяковой еще в январе.
Текст письма опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.
«От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой», — говорится в обращении.
Причина осуждения — видео, на котором Третьякова заявляет, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются «низкого качества».
Ранее сообщалось, что Третьякова пообещала украинцам проблемы с пенсиями.73
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