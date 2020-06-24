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Общество и люди

Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях

19:56 24 июня 2020
Галина Третьякова

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась с открытым письмом к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором требует уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Профсоюзы требовали отставки Третьяковой еще в январе.

Текст письма опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

«От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой», — говорится в обращении.

Причина осуждения — видео, на котором Третьякова заявляет, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются «низкого качества».

Ранее сообщалось, что Третьякова пообещала украинцам проблемы с пенсиями.

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Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях

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