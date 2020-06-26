- 12:41 Джамала рассказала, как затусила Уиллом Фарреллом и Рэйчел Макадамс
- 12:31 ДТП на трассе Киев-Чоп: у пострадавших выявили коронавирус
- 12:29 «Дача»: Moneyveo помогает строительству центра для онкобольных детей
- 12:15 В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы
- 12:14 Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле
- 12:04 "Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется
- 12:01 На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок
- 11:54 Карантин не для всех: "Схемы" рассказали о полетах Медведчука, Новинского, Коломойского
- 11:46 Налоговая анонсировала активную борьбу с теневым рынком табака
- 11:38 В День крымскотатарского флага в Крыму сняли мощное видео с флагом Украины
- 11:26 Юрий Голик: «Мы вернули Днепру музей и правду о Второй мировой войне»
- 11:25 В Виннице "советник Зеленского" вымогал миллион: подробности и фото
"Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется
Главари боевиков «ДНР» запретили выезд за пределы временно оккупированных территорий не только «руководству органов власти» разных уровней и их замам, но и прочим «должностным лицам» из-за пандемии коронавируса. Правда, предусмотрели ряд исключений, в частности, для поездок в Россию для участия в голосовании за поправки к Конституции РФ, что в Украине считают незаконным.
Так, оставаться на оккупированных территориях отныне обязаны служащие местного «Центробанка», «госслужащие» разных уровней и их заместители, специалисты местных «администраций», а также руководители и работники «госкорпораций».
За пределы территорий могут выпустить, разве что, для срочного лечения или в случае смерти близкого человека, или же в «служебных целях». Также чиновникам разрешают поездки в Россию, если они едут за паспортом РФ или же на голосование с 25 июня по 1 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России хотят в «узаконить» в Конституции аннексию украинского Крыма. В МИД Украины по этому поводу заявили, что с точки зрения международного права такие действия не повлияют на незаконность захвата украинской территории.278
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...