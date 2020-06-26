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Украина

"Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется

12:04 26 июня 2020
Знак «Стоп-контроль»

Главари боевиков «ДНР» запретили выезд за пределы временно оккупированных территорий не только «руководству органов власти» разных уровней и их замам, но и прочим «должностным лицам» из-за пандемии коронавируса. Правда, предусмотрели ряд исключений, в частности, для поездок в Россию для участия в голосовании за поправки к Конституции РФ, что в Украине считают незаконным.

Так, оставаться на оккупированных территориях отныне обязаны служащие местного «Центробанка», «госслужащие» разных уровней и их заместители, специалисты местных «администраций», а также руководители и работники «госкорпораций».

За пределы территорий могут выпустить, разве что, для срочного лечения или в случае смерти близкого человека, или же в «служебных целях». Также чиновникам разрешают поездки в Россию, если они едут за паспортом РФ или же на голосование с 25 июня по 1 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России хотят в «узаконить» в Конституции аннексию украинского Крыма. В МИД Украины по этому поводу заявили, что с точки зрения международного права такие действия не повлияют на незаконность захвата украинской территории.

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