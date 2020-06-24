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Все равно придется ответить: в МИД раскритиковали попытки России "узаконить" оккупацию Крыма
Начатая президентом РФ Владимиром Путиным кампания по внесению в конституцию страны правок для закрепления своих полномочий никак не повлияет на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права.
Об этом в эфире Радио Крым. Реалии заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
«Любые изменения во внутреннем законодательстве любой страны не могут нивелировать ее обязательства соблюдать нормы международного права и придерживаться договоров, где она выступает в качестве одной из сторон. Так что России все равно придется отвечать за нарушения норм международного права», — отметила представительница МИДа.
Екатерина Зеленко также высказала убежденность в том, что в будущем Россия обязательно вернется к теме оккупации Крыма, несмотря на нынешнее нежелание Кремля вести переговоры о деоккупации полуострова.
«В конце концов ей придется вернуться в конструктивное русло выполнения норм международного права. Это задача не только Украины, но и всех стран-партнеров, поскольку милитаризация Крыма угрожает безопасности всего Черноморского региона», — заключила Зеленко.
Издание напоминает, что ранее российский сенатор Андрей Клишас сказал, что предложенная Владимиром Путиным поправка к Конституции России о защите суверенитета страны необходима для того, чтобы «ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине».
Как известно, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД Украины заявили, что разрешение жителям оккупированной части Донбасса с российскими паспортами голосовать 1 июня за поправки в Конституцию РФ, ставит под сомнение результаты референдума.8
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