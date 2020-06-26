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Спорт

Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле (фото)

12:14 26 июня 2020
Светлана Гнездилова

Израильская прокуратура обвинила уроженку Харькова, бывшую чемпионку Израиля по легкой атлетике и действующую рекордсменку страны по семиборью 50-летнюю Светлану Гнездилову в организации сети борделей в Израиле, а также вербовке женщин из Украины и России для занятия проституцией, сообщают «Вести».

Гнездиловой, которая эмигрировала в Израиль в 1996 году и представляла страну на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, предъявлен целый список обвинений: сутенерство, реклама сексуальных услуг, незаконный ввоз в страну женщин, содержание притонов, отмывание денег, налоговые преступления и склонение людей к незаконной миграции с целью занятия проституцией. Вербовать женщин помогала реклама на русскоязычных сайтах: «Требуются массажистки, высокая заработная плата». Клиентов принимали в обычных городских квартирах в нескольких городах Израиля.

Светлану Гнездилову арестовали 31 мая вместе с бывшим мужем, 51-летним жителем Рамат-Гана. По тому же делу были задержаны еще шесть человек — пять женщин и один мужчина. В полиции подчеркивают, что речь идет о хорошо организованной преступной сети, где у каждого участника была своя функция.

За каждую ввезенную в Израиль женщину Гнездилова платила зарубежным посредникам 1 тысячу долларов. Женщины работали сменами по 12--13 часов пять дней в неделю, получая за 40-минутные услуги «массажа» 250 шекелей (около 70 долларов), из которых обвиняемая забирала 150. При этом в каждой квартире работал кассир, который собирал плату и отдавал ее «боссу».

За любое нарушение девушкам грозил штраф, даже если они что-то не так ответят нагрянувшей полиции. Гнездилова велела им представляться студентками. Чтобы все выглядело прилично, сама Светлана получала фиктивную зарплату в одной фирме, в которой якобы работала, и платила за это определенную сумму наличными.

Как утверждается в обвинительном заключении, полученный доход от работы борделей превысил 5 млн шекелей (более 1,45 млн долларов).

«Это все не про меня. Я не знаю, откуда взялись все эти обвинения, — отреагировала на обвинения Светлана Гнездилова. — Я здесь одна со своей дочерью. Публичные дома — это все не мое. Мою жизнь перевернули с ног на голову. Подумайте хорошенько и увидите, что я здесь ни при чем».

Светлана Гнездилова в зале суда

Кстати, несколько лет назад Светлана Гнездилова уже подозревалась в совершении подобного преступления. Но дело в итоге было закрыто. Это произошло после того, как стало известно, что один из русскоязычных членов следственной группы вступил в половые отношения с одной из свидетельниц по делу. В январе 2020 года этот сотрудник следственной группы был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Шахтера» Чиприан Марика угодил в секс-скандал.

Фото Getty Images, «Вести»

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