«Дача»: Moneyveo помогает строительству центра для онкобольных детей

Общество и люди

В рамках корпоративно-социальной ответственности финтех-компания Moneyveo финансирует строительство нового центра «Дача» для проживания и лечения онкобольных детей. В центре пациенты со всей Украины смогут жить вместе со своими семьями бесплатно. За время существования «Дача» приняла уже более 1000 детей. Проект осуществляет БФ «Запорука».

«Болезнь не должна разрывать семью на части. Нужно создавать пространства, где близкие были бы вместе в период лечения. Важно, чтобы это был дом — пусть даже и временный. Потому год назад мы начали строительство нового центра „Дача“, который сможет принять 15 семей одновременно — всех, кто в этом нуждается», — комментирует Наталья Онипко, основательница благотворительного фонда «Запорука».

«Новый центр «Дача» сможет принять 15 семей одновременно», – говорит Наталья Онипко, основательница благотворительного фонда «Запорука».

В новом доме будет 15 спален, две игровые комнаты, кабинеты психолога и физиотерапевта. Также создаются все условия для детей на инвалидных колясках. Как отметила CEO Moneyveo Алена Андроникова, которая недавно посетила строительство «Дачи», каждый благотворительный вклад — это еще один «кирпич» к новому дому для детей.

«С ростом бизнеса растет и уровень нашей вовлеченности в решении социальных проблем. Сегодня компания Moneyveo готова поддерживать и финансировать не только точечные инициативы, но и масштабировать свою благотворительность. Участвуя в проекте строительства нового детского центра для онкобольных, мы хотим разделить заботу о детях, которые оказались в сложной ситуации, — делится CEO Moneyveo Алена Андроникова. - Уверена, объединение семей благодаря „Даче“ положительно повлияет на их выздоровление».

«Мы хотим разделить заботу о детях, которые оказались в сложной ситуации», – рассказывает CEO Moneyveo Алена Андроникова

Напомним, в своей КСО-стратегии Moneyveo уделяет много внимания образовательным проектам, среди которых обучение онлайн-маркетингу студентов Киево-Могилянской академии. Финтех-компания присоединилась и записала видео-уроки к образовательному онлайн-курсу для украинских бойцов от Киевской школы экономики.

Также Манивео помогает Региональному разведывательному центру радиоэлектронной разведки «Север», отправляя оргтехнику украинским военным и выделяет деньги на лечение воинов АТО/ООС в Центре реабилитации при Институте медицины труда им. Кундиева.

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