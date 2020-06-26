Джамала рассказала, как затусила Уиллом Фарреллом и Рэйчел Макадамс

Гламур

Джамала, ставшая мамой во второй раз, снялась в фильме Netflix «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Картина уже доступна к просмотру. Об этом певица рассказала в сети. Приглашение стать частью проекта победительница «Евровидения» получила в июле прошлого года и была весьма удивлена.

«В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: „Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения“. И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов „Незваные гости“ и „Шанхайские рыцари“ Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!», — поделилась Джамала.

Певица рассказывает, что съемки ее очень впечатлили, как и знакомство с мировыми знаменитостями. Оператором фильма выступил номинант на «Оскар» Дэнни Коэн, режиссером — Дэвид Добкин.

«Они очень подробно объясняли, что хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном.

Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу — «When strangers are coming»… Дэн начинает петь «1944″! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент!», — поделилась впечатлениями Джамала.

Также в фильме снимались участники «Евровидения» разных лет: Лорин (Швеция), Элина Нечаева (Эстония), Александр Рыбак (Норвегия), Нетта Барзилай (Израиль).

«Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но… в этом году «река меняет русло», — рассказала Джамала.

Напомним, Джамала стала второй представительницей Украины, победившей на «Евровидении». Она покорила зрителей и жюри песней «1944».

Ранее Джамала поделилась трогательным видео выписки из роддома, когда старший сын Эмир впервые встретился с новорожденным Селимом.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter