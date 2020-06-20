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Гламур

"Родился самый пунктуальный малыш": Джамала во второй раз стала мамой (фото)

9:49 20 июня 2020
Джамала

Популярная певица Джамала, которая недавно приняла участие в показе новой коллекции украинского дизайнера, родила мальчика. Об этом она сообщила в соцсети и опубликовала фото своей семьи.

Мальчик родился 19 июня в частном роддоме «Лелека» в Пуща-Водице. Ему дали имя Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

Рос и все ребенка мама не указала.

Подписчики певицы поздравили счастливых родителей и пожелали здоровья маме и ее новорожденному сыночку.

Напомним, у Джамалы уже есть 2-летний сын Эмир-Рахман.

В 2017 году Джамала вышла замуж за крымского татарина Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева. Певица вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар.

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