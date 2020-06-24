Джамала поделилась моментом первой трогательной встречи двух сыновей (видео)

Гламур

Певица Джамала, которая 19 июня в одном из частных роддомов родила второго сына, спустя пять дней после появления малыша выписалась из клиники. Трогательным моментом встречи маленького Селима с родными звезда поделилась в соцсети. Особенно сентиментальной оказалась первая реакция старшего брата. Эмир сначала с настороженностью смотрел на завернутого в белое одеяльце брата, а затем начал улыбаться и гладить его. Джамала от умиления едва сдерживала слезы.

Чтобы старший ребенок не ревновал, ему вручили подарок от младшего брата.

«Если вам не нравятся сентиментальны сториз, то сегодня можете не смотреть», — обратилась Джамала к подписчикам. Поздравить Джамалу также приехали ее родители.

Напомним, скоро во второй раз станет мамой известная танцовщица Илона Гвоздева. Она показала закулисье романтичной фотосессии с мужем.

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