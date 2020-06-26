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Спорт

Не Тернополь и не Львов: финал Кубка Украины по футболу «Динамо» — «Ворскла» снова перенесли

16:27 26 июня 2020
Стадион Металлист

Многострадальный финал Кубка Украины по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла», снова перенесли. По решению исполкома УАФ, принятому в пятницу, 26 июня, встреча состоится 8 июля на стадионе «Металлист» в Харькове (на фото).

Как известно, изначально решающий поединок турнира должен был принять у себя Тернополь, но из-за пандемии коронавируса финал в конце мая перенесли во Львов.

Однако несколько дней назад в адрес Украинской ассоциации футбола (УАФ) поступило письмо от министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в котором, в частности, шла речь о том, что ситуация с коронавирусом во Львовской области вряд ли позволит провести игру «Динамо» — «Ворскла» на «Арене Львов».

В итоге исполком УАФ проголосовал за перенос финала Кубка Украины в Харьков, где ситуация с COVID-19 более стабильная, чем на Львовщине.

Напомним, что «Динамо» в полуфинале турнира победило «Минай» (2:0), а полтавчане взяли верх над «Мариуполем» в серии послематчевых пенальти (3:2; игровое время — 1:1), героем которой стал 16-летний голкипер «Ворсклы» Павел Исенко.

В прежние годы киевляне 11 раз побеждали в Кубке страны, а «Ворскла» выигрывала турнир лишь раз (в 2009-м команда Николая Павлова одолела в финале «Шахтер» — 1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» вылетел из Кубка Украины еще в 1/8 финала.

Фото ФК «Металлист»

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