За сутки через всю Украину: в Киеве состоялись проводы участников уникального мотопробега

Общество и люди

В пятницу, 26 июня, в Киеве возле здания мэрии состоялись проводы уникальной экспедиции «Україна вiд краю до краю», которую организовал со своей командой известный гонщик, обладатель 36 мировых и национальных рекордов 53-летний Сергей Малик. Цель мотопробега — проехать на отечественном электромоттоцикле Dnepr Electric через всю Украину от ее крайней восточной точки (села Ранняя Заря на Луганщине) до крайней западной — села Соломоново в Закарпатской области. Между ними 1316 километров. Но это по прямой. А по дорогам выйдет более 2000 километров. За рулем электробайка будет Сергей Малик. За несколько дней до начала экспедиции решили, что в мотопробеге примет участие еще один гонщик — Андрей Лагутин - на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания.





— На микроавтобусе доставил мотоциклы в точку старта — в Раннюю Зарю, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Малик. — По дороге завезем детишкам восточного региона подарки — я вожу туда гуманитарку с 2014 года. За 6 лет уже около 300 тонн всякого добра отвез украинским солдатам и детям. Так вот, 28 июля, в День Конституции Украины в Ранней Заре состоится старт пробега. Стоит задача преодолеть 2 тысячи километров до крайней западной точки страны как можно быстрее, поэтому будем ехать в режиме нон-стоп без перерывов на сон и еду. Остановки, конечно, будут, но только для замены батарей в моем электробайке (топливный бак я использую как багажник) и дозаправки мотоцикла Андрея. Мотопробег в таком режиме позволит нам проехать от Ранней Зари до Соломоново примерно за сутки. Точнее рассчитать невозможно, ведь на определенных отрезках маршрута идут ремонтные работы. Кроме того, на скорость может повлиять качество дорожного полотна. Еще никто не проезжал по Украине на электробайке с ее крайней восточной точки до крайней западной. Так что наш мотопробег станет рекордом.

— С какой скоростью планируете ехать?

— Dnepr Electric может разогнаться и до 200 километров час, но поскольку будем ехать не по гоночной трассе, а по дорогом общего пользования, то в соответствии с правилами, планирую двигаться со скоростью 80−100 километров в час.

— Как будете подзаряжать батареи вашего электромотоцикла?

— Везем с собой генератор для выработки электроэнергии. Нас с Андреем будет сопровождать группа поддержки из 10 человек. Они поедут на двух микроавтобусах, каждый из которых повезет с собой по прицепу. Ребята будут заряжать сменные электробатареи для моего байка.

— Этот мотоцикл существует в единственном экземпляре?

— Пока что да, в единственном. В его создании участвовало большое количество моих соратников. В 2018 году на этом мотоцикле я установил мировой рекорд скорости — 167 километра в час — на высохшем соляном озере Бонневиль, которое находится в США в штате Юта.

Возможно, со временем наладим серийное производство этой машины.

Проводить Сергея Малика в мотопробег пришла обладательница титула сильнейшей женщины мира Ольга Лящук

— Как у вас возникла идея мотопробега «Україна вiд краю до краю»?

— О, у меня всегда масса идей. В 2013 году на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания я проехал вдоль границ Украины, в 2016-м — вокруг Европы. И вот теперь на экологически чистом байке проеду по стране с востока на запад. Этот мотопробег организован при участии Министерства по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На пути из Соломоново в Киев планируем побывать с старинных городах Западной Украины, чтобы увидеть их достопримечательности. В итоге экспедиция продлиться неделю.

О других интересных и необычных проектах Сергея Малика читайте в публикации: Супруги из Киева объехали Европу, чтобы снять серию фильмов об украинцах, добившихся успеха за рубежом

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