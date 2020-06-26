Курс доллара начал расти, а евро — снижаться: прогноз на неделю

Деньги

За последние дни соотношение стоимости гривни к доллару и евро изменилось. Если в середине недели курс доллара снижался, а евро рос, то теперь эти валюты поменялись местами. Со среды, 24 июня, американская валюта подорожала на 9 копеек. А вот европейская, напротив, подешевела — на 21 копейку, опустившись ниже психологической отметки в 30 гривен. Так, 26 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,70 грн за доллар и 29,91 грн за евро. На наличном валютном рынке также курс доллара растет, а евро снижается. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,60 грн, купить — по 26,81 грн; евро — сдать по 29,65 грн, купить — по 30,07 грн.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,04−0,30%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,78 грн до 26,70 грн (-0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,73−26,75 грн до 26,72−26,74 грн (-0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67−26,87 грн до 26,60−26,80 грн (-0,3%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,8%.



По данным Минфина, в мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,83% - до 82,12 млрд долларов. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние госдолга было незначительным. В мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США более чем на 1 млрд долларов. Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание — 12,7 млрд грн.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 26,5−26,7 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Прогнозы других экспертов отличаются несущественно, что говорит о стабильной ситуации на валютном рынке.

«Курс гривни в пятницу, 26 июня, находится на уровне 26,73 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после ослабления накануне, вызванного снижением предложения валюты на фоне компенсации экспортерам НДС на 3,11 млрд гривен. Поскольку у экспортеров на счетах появилась гривня, продажи валюты были слабыми.

Рынок продолжает следить за рекордными случаями заболеваний COVID-19 в стране, и опасения по поводу ужесточения карантина нарастают. При этом новость о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов, не оказал влияния на рынок. Во втором полугодии наибольшие выплаты придутся на третий квартал, когда Украине необходимо будет выплатить 6,3 млрд долларов, а самым пиковым месяцем будет сентябрь.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет торговаться в диапазоне 26,6−26,8 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит напомнить, что, по мнению экспертов, полученный недавно от Международного валютного фонда первый транш по программе Stand-By на 2,1 млрд долларов позволит решить проблему погашения существующего внешнего долга Украины и при этом привлечь новые дешевые кредиты.

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