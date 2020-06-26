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Бенефис Шовковского: ровно 14 лет назад Украина выиграла валидольную серию пенальти на ЧМ-2006 (фото, видео)
Ровно 14 лет назад, 26 июня 2006 года, сборная Украины по футболу добилась пока что самого значимого успеха в своей истории, пробившись по итогам валидольной серии пенальти со Швейцарией в четвертьфинал чемпионата мира в Германии.
Вашему покорному слуге посчастливилось быть в тот жаркий вечер на трибунах стадиона в Кельне. Уж поверьте, такое не забывается!
Как известно, основное и дополнительное время поединка 1/8 финала против швейцарцев, в котором «желто-синих», кроме тысяч болельщиков, поддерживали братья Кличко, Сергей Бубка и Святослав Вакарчук завершилось вничью — 0:0, и судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти.
Напряжение было таким большим, что Олег Блохин попросил футболистов самим определить пятерку бьющих (непонадобившийся пятый удар должен был наносить Владислав Ващук) и, когда ему поплохело, удалился в раздевалку. И только когда из игроков сборной Украины после решающего удара Олега Гусева образовалась куча мала, наш главный тренер вернулся в чашу арены. Олег Блохин не скрывал слез. Нашатырь и таблетка валидола привели нашего тренера в чувство. Казалось, за эти минуты он постарел на несколько лет…
А ведь началась серия хуже не придумаешь — с промаха Андрея Шевченко. Но затем была «паненка» Артема Милевского, точный удар Сергея Реброва и решающий гол Олега Гусева. И, конечно же, «магия» нашего голкипера Александра Шовковского, ставшего первым вратарем в истории финальных турниров ЧМ, которому в серии послематчевых пенальти не забили ни разу — 3:0 (до украинца лишь два голкипера пропускали по одному мячу — немец Тони Шумахер в 1986-м и болгарин Борислав Михайлов в 1994-м).
Помню, после матча в микст-зоне я первым делом поинтересовался у Милевского: «Тема, что же ты творишь?» А он невозмутимо: «Юрик, я же был уверен». И это — после пенальти, не реализованного Андреем Шевченко!
«Наглость» Артема Милевского после по-издевательски забитого пенальти в ворота швейцарцев
Потом мы с коллегами всю ночь ехали поездом из Кельна в Берлин, где базировались во время чемпионата мира. Никто и на секунду глаз не сомкнул. Украина — в четвертьфинале! И мы этому живые свидетели.
Кстати, один мой знакомый после матча со Швейцарией вместе с сыном-школьником прямо со стадиона рванул к отелю, где остановилась наша сборная. Уже позже он гордо демонстрировал фото мальчишки с Шевченко, Ворониным, Гусевым… Один снимок, признаюсь, сразил меня наповал. Игорь Коломойский, Олег Блохин и парнишка из Мироновки на совместном фото держат в руках… большого копченого леща. В Кельне!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четвертьфинале ЧМ-2006 сборная Украины проиграла Италии.
Фото Getty Images9
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»