Украина

В Германии депутат признался, что ездил на «выборы» в Крым за деньги Кремля

Депутат Бундестага Ульрих Эме признал, что в 2018 году Госдума России оплатила его поездку в оккупированный Крым на «выборы» президента РФ. Ранее известный журналист заявил, что Кремлю удалось убедить Запад в своей позиции по Крыму.

Как сообщает DW, депутат от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) сначала отрицал спонсирование своей поездки в Крым Государственной Думой России. На оккупированном полуострове Ульрих Эме играл роль «наблюдателя на выборах» Путина. Он также давал комментарии, что «был приятно удивлен», насколько «хорошо организовано голосование».

Сначала политик отрицал «спонсирование» поездки Кремлем, но затем признал финансирование со стороны Госдумы РФ. Это произошло после того, как журналисты обнаружили соответствующие данные в декларации Эме для ПАСЕ.

Причем законодательство Германии запрещает членам Бундестага получать «денежные вознаграждения» за использование своего мандата в интересах донора.

Ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове патриоты мощно отметили День крымскотатарского флага.

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