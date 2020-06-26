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Кремль убедил Запад, что Крым случайно оказался в составе Украины, — Портников
Сразу после захвата Крыма «зелеными человечками» Запад выразил озабоченность, а настоящие санкции начал вводить тогда, когда путинские военные развязали войну на Донбассе и сбили малайзийский «Боинг». Причиной такой недальновидности западных политиков стало то, что Кремлю удалось убедить общественность, что полуостров «случайно» оказался в составе Украины, а на самом деле он российский.
Об этом на «Крым.Реалии» пишет украинский журналист Виталий Портников.
Россия навязывала мнение о том, что Крым — это некая сакральная территория, и его возвращение — вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет.
«И в этом, уверен, состояла самая большая ложь российской внешней политики за последние десятилетия. Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России, и даже в Украине», — отмечает журналист.
О том, как Украина потеряла Крым весной 2014 года, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости, — вице-адмирал Сергей Гайдук».41
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!