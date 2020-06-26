«Инвестиционные няни» еще больше пугают инвесторов, им нужно совсем другое, — Валерий Пекар

Украина

Падение украинского ВВП в этом году ожидается намного большим, чем было в 2014-м — после оккупации Крыма и начала войны с Россией на Донбассе. Помогут ли «инвестиционные няни» затормозить это падение, в то время как экономика в Украине до сих пор регулируется нормативными актами СССР, а также от чего зависит достижение экономического дна — в интервью «ФАКТАМ» Валерия Пекара, общественного деятеля, предпринимателя, преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы. Напомним, в первой части интервью эксперт рассказал, почему при росте заболеваемости COVID-19 Украина отменила карантин.

«У нас есть лишь один неиспользованный ресурс — энергия украинских граждан»

— Как по-вашему, далеко ли еще нашей экономике до очередного дна?

— Как говорится, украинские предприниматели не имеют уверенности в завтрашнем дне, потому что никто не знает, какое оно, завтрашнее дно. Но если серьезно: вы так спрашиваете, как будто вполне известно, где и когда будет дно. А ведь это зависит как от принимаемых решений, так и от внешних обстоятельств (а они беспрецедентно неблагоприятные — Мировой банк ожидает сокращение мировой экономики в этом году более чем на 5%). Можно говорить только о сценариях. Мы закончили предыдущую публикацию на том, что слишком ранний и слишком жесткий карантин эффективно замедлил течение эпидемии и спас Украину весной от большой вспышки, но сильно ударил по экономике. Закрылось множество предприятий, миллионы людей потеряли работу или стали получать намного меньше. Целые отрасли оказались под угрозой выживания. Правильный вопрос теперь звучит так: что делать в нынешних обстоятельствах?

А вот тут можно дать однозначный ответ: отпускать вожжи, снимать наручники, развязывать руки и ноги украинскому бизнесу. Я уже говорил о том, что в мировом рейтинге экономической свободы Украина занимает 134-е место, последнее в Европе. Это значит, что продолжают действовать тысячи ограничений, еще с советских времен. Все их нужно снимать.

Развитые страны, имеющие значительные финансовые ресурсы, вливают сейчас эти деньги в экономику, чтобы ее оживить. Украина бедная страна, у нас таких возможностей нет. Если последовать совету «напечатать побольше денег, как европейцы и американцы», это приведет только к гиперинфляции (многократному росту цен на все) и значительному падению курса гривни. Все усилия последних лет будут перечеркнуты всего за несколько недель.

Нужно понимать, что у нас есть лишь один неиспользованный ресурс — энергия украинских граждан. Миллионы людей хотят заработать денег и обеспечить свои семьи. И нужно дать им возможность это сделать, просто развязав руки.

Экономическая свобода требует налоговой реформы, антимонопольной, трудовой, дерегуляции, долгожданного воплощения земельной реформы и приватизации и т. д. А все это иневозможно без реформы судебной системы и правоохранительных органов. А также решения проблем национальной безопасности и обороны, дипломатия и государственной службы, яобразование, медицины и культуры. Список задач известен до мельчайших подробностей, и он огромен. Но это сложно и долго, а политикам хочется быстрых результатов. Однако на них лежит лишь часть вины: политики хотят быстрых результатов потому, что этого хочет народ.

Разорвать этот замкнутый круг можно лишь одним способом: показать людям четкую и понятную картинку будущего. Известно, что люди готовы терпеть и страдать только в том случае, если хорошо понимают, ради какой цели. Вот ее-то и нужно показать. И это, безусловно, задача политических лидеров. А пока Украина напоминает плохого биатлониста: постоянно попадая мимо цели, бежит один штрафной круг за другим.

— Не так давно было объявлено о грядущем введении института «инвестиционных нянь». Сначала предполагалось предоставлять их иностранным инвесторам, которые захотят вложить в экономику Украины сто и более миллионов долларов. Теперь этот порог снизили до 30 миллионов и согласны предоставлять «нянек» и украинским инвесторам. Не станут ли «инвестняни» дополнительным фактором коррупции, обхода законов? Существует ли такая практика в других странах? Насколько она действенна и какие имеет плюсы и минусы?

— «Инвестиционные няни» — это полная противоположность тому, что хотят услышать инвесторы. Ведь «инвестняни» — про индивидуальный подход, а инвесторов интересуют равные правила игры. «Инвестиционные няни» — это про помощь в преодолении бюрократических преград, а инвесторы заинтересованы, чтобы этих преград не было. «Няни» — это про опеку и защиту, а инвесторам важно, чтобы не требовалось от кого-то защищаться. Получается, хотели сказать что-то красивое и привлекательное, а на самом деле отпугнули и насторожили. Это выглядит примерно так, как если бы вы приглашали знакомых прийти поиграть в футбол и расписывали им чудесный ландшафт вашего футбольного поля: холмы и клумбы, фонтаны и водопады, дорожки и сад камней. Людям, которые хотят играть в футбол, это все не нужно, странно и непонятно: наоборот, нужна ровная площадка с газоном и без этих всех красот.

Главное для инвесторов — верховенство права. Сейчас у нас 72 место в мировом рейтинге: грубо говоря, в очереди к инвесторам перед нами еще 71 страна. Не сильно впечатляет, правда?

А если копать глубже, то есть еще одна важная вещь. Иностранные инвесторы приходят в те страны, где уже вкладывают деньги местные инвесторы. Странно, если бы было иначе. Представьте себе, что вы международный инвестор, и вам предлагают вложиться в страну, в которой даже местные побаиваются. Поэтому начинать нужно с местных инвесторов, а тут есть большое поле для работы: украинский бизнес хоть и пострадал от кризиса, но готов развиваться, и практически у каждого украинца есть тысяча долларов под матрасом (а если нет, то можно взять взаймы у тещи). Сначала нужно завоевать доверие этих людей, а потом уже ждать иностранцев.

«Самое главное — отменить тысячи ограничительных регуляторных актов, доставшихся Украине в наследство от Советского Союза»

— «Инвестиционные няни» будут опекать большой бизнес. В то же время кризис из-за коронавируса и карантина больше всего ударил по малому и среднему бизнесу. Не получится ли так, что Украина, опекая олигархов и крупный бизнес, получит массовую нищету и безработицу — ведь большинство населения выживает именно благодаря небольшим предприятиям или индивидуальной деятельности? Есть ли пути выхода из такой ситуации?

— Украина уже получила массовую безработицу — это плата за предотвращение вспышки эпидемии. Теперь нужно сделать так, чтобы все эти люди начали зарабатывать. А для этого нужно поменять отношение к малому бизнесу — и государству, и гражданам.

Государство привыкло рассматривать малый бизнес как дойную корову. Но так не делают ни в одной стране мира: малый бизнес в первую очередь является инструментом занятости и самозанятости, преодоления бедности, снижения нагрузки на систему социального обеспечения. Основную массу налогов платит всегда крупный бизнес.

А граждане все еще относятся к предпринимателям с недоверием и подозрением, и причина этого в том, что большинство украинцев рассматривает жизнь, как игру с нулевой суммой (что-то типа преферанса): одни проиграли, другие столько же выиграли. Богатые страны стали богатыми не в последнюю очередь потому, что люди там поняли: жизнь устроена так, что при правильном подходе выигрывают все.

Вернемся к вопросу, что делать. Во-первых, немедленно перезапустить судебную реформу: пока люди не увидят, что ситуация меняется, никто не станет верить Украине — ни украинцы, ни иностранные инвесторы. Нынче судебная реформа заблокирована, и ее реальный старт — самый мощный сигнал, что жизнь станет лучше. Кроме того, давно пора ликвидировать налоговую милицию и экономические подразделения правоохранительных органов: борьба с экономическими преступлениями — это не проверка ларьков и базаров, а тихая работа с данными небольшой группы высокопрофессиональных аналитиков, которые находят и вскрывают финансовые схемы олигархов и криминала.

Во-вторых, экономика понимает стимулы: какое поведение вы стимулируете, такое и получаете (например, если вы постоянно даете ребенку конфету, чтобы успокоить его истерику, то будете иметь вечную истерику). Самые главные стимулы — налоговые, регуляторные и финансовые. Например, с 2014 года предприниматели продвигают идею налога на выведенный капитал, потому что он стимулирует инвестиции и борется с коррупцией и офшорами. Прошло шесть лет, но ничего не сдвинулось.

Возьмем пенсионную систему. Нынешняя солидарная система не может обеспечить минимально допустимый уровень жизни пенсионеров, так как рассчитана на то, что работающих будет больше, чем пенсионеров, а это уже не так. Давно пора запустить пенсионную реформу.

Возьмем земельную реформу. Она была принята в таком обрезанном формате, что никакого экономического эффекта иметь не будет. По сути, открытие рынка отложили на потом, а сейчас нужно это ускорить. Иначе сельские владельцы земельных участков так и умрут в нищете.

Нельзя забыть и про существенное упрощение подключения к электросетям — самый большой тормоз для инвесторов, самый плохой из всех показателей Украины в мировом рейтинге простоты ведения бизнеса.

Ну и самое главное — отменить тысячи ограничительных регуляторных актов, доставшихся Украине в наследство от Советского Союза, где государство хотело все знать и все регулировать. А вместе с ними отменить и сотни подобных актов, принятых в отношении малого бизнеса уже во времена независимости. Уже вовсю горел мировой экономический кризис, а наш парламент продолжал закручивать гайки, вводя новые и новые ограничения!

Нынче у нас беспрецедентные обстоятельства, и они требуют экстраординарных мер. Ожидаемое сокращение ВВП Украины — 8,2%, что значительно больше, чем в 2014 году (6,8%). Вдумайтесь: когда началось российское вторжение, был аннексирован Крым, упала банковская система — падение экономики было меньше, чем сейчас.

— В последнее время в Украине чувствует себя неплохо Игорь Коломойский. Судебные тяжбы по «Приватбанку», ситуация с «Центрэнерго» и т. п. вряд ли способствуют развитию экономики страны. Но в то же время под него «копают» американские правоохранители. Ваш прогноз: как будет развиваться и чем закончится война Игоря Валериевича?

— Его влияние на руководство государства нынче очень велико. Олигархическая система — это не только Коломойский, Ахметов, Фирташ и еще несколько всем известных фамилий. Олигархическая система — это всегда феодальная пирамида. Условно говоря, кроме вышеупомянутых герцогов, есть еще отраслевые маркизы, областные графы, районные бароны. Вся пирамида строится на привилегиях — на особом доступе к тарифам, закупкам, приватизации и так далее. Экономисты называют это системой ограниченного доступа. «Инвестиционные няни» — как раз из такой жизни, их задача — в закрытой системе привилегий и ограничений обеспечить иностранным инвесторам доступ к привилегиям. А нам нужно совершенно иное — открыть систему, обеспечить равный доступ к возможностям. И тогда наши герцоги и маркизы просто сдуются — ведь они не привыкли работать в условиях справедливой конкуренции, их ключевая компетенция — умение порешать «под ковром». Посмотрите, все совокупное состояние наших феодалов меньше, чем стоит одна крупная технологическая компания из Кремниевой долины.

Продолжение интервью с Валерием Пекарем читайте в ближайшие дни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди основных причин падения экономики — бедственное положение в сфере услуг и снижение потребления.

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