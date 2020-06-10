Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов, — Валерий Пекар

Украина

Пандемия коронавируса вызывает споры: об опасности COVID-19, о том, насколько значителен его удар по здравоохранению, образованию, насколько восполним ущерб от этого. Не вызывает споров лишь его опасность для доходов основной массы населения и бизнеса (не считая производителей и продавцов масок, антисептиков и тестов). Насколько глубоко пандемия задела украинский бизнес и можно ли спрогнозировать, как долго ему придется восстанавливаться, «ФАКТАМ» рассказал Валерий Пекар — общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Ложь и запугивание подорвали доверие к правительству у миллионов людей»

— Украина ввела карантин быстро и жестко, это помогло удержать эпидемию в рамках, но зато сильно ударило по бизнесу. По оценкам экономистов, ожидается падение ВВП в этом году на 6−8%, а МВФ прогнозирует для Украины минус 7,7%. Напомню, в 2014 году падение было 6,8%, то есть 2020 год будет для экономики хуже, чем год начала войны, аннексии Крыма и оккупации Донбасса, обрушения банковской системы, — рассказал «ФАКТАМ» Валерий Пекар. — Особенно жестким будет удар для малого и среднего бизнеса: по данным Advanter Group, 2/3 украинских предпринимателей ожидают в этом году падения более чем на 40%, многие предприятия просто закрываются. Пострадали не только очевидные отрасли, такие, как рестораны, туризм и перевозки. Украинские разработчики программного обеспечения, которые долгое время представляли самую быстрорастущую и перспективную отрасль, ожидают серьезного (в худшем случае до 30%) падения заказов от клиентов из развитых стран в результате кризиса, ведь он носит глобальный характер.

Скорость восстановления будет сильно зависеть от того, какую политику выберет правительство. Можно стараться выдавить из оставшихся в живых предпринимателей больше налогов, но тогда многие просто закроются или переведут бизнес в более благоприятную страну. Если корова дает мало молока, самая плохая стратегия — меньше кормить ее и больше доить. Верная стратегия будет противоположной — в нынешних экстраординарных условиях пойти на решительные меры и объявить в стране экономическую свободу, сняв множество ограничений, существующих еще с советских времен. В мировом рейтинге экономической свободы Украина занимает 134-е место, последнее в Европе. Даже посткоммунистический Китай и авторитарная Россия нас обогнали. Не удивительно, что страна такая бедная: мы стараемся не меньше других, но работаем в наручниках — под прессом глупых устаревших ограничений.

Замечу, что правительства развитых стран предпринимают экстраординарные меры для поддержки своего бизнеса. Украина не имеет финансовых резервов и не может «печатать деньги», увеличивая дефицит бюджета, поэтому для нас этот путь закрыт. Нам остается только одно: дать свободу всем, кто способен позаботиться о себе сам. Только так можно преодолеть бедность и отсталость.

— Соответствовали ли принимаемые властями меры уровню опасности? Например, запреты на посещение парков и открытые для посещения церкви. Насколько было адекватным ситуации запретить деятельность одним предприятиям и разрешить другим?

— Многие критикуют правительство за излишне жесткий карантин, но давайте считать цыплят по осени. Только к концу года мы узнаем, какая стратегия была верной — установить жесткий карантин или сравнительно небольшие ограничения, позволив работать экономике. Напомню, единственной целью карантина является недопущение перегрузки больниц. Карантин не средство борьбы с эпидемией — таким средством является массовое разумное тестирование и выявление всех очагов заболевания, а с этим у нас пока слабо. Однако бороться за прошлое бессмысленно — нужно бороться за будущее, обсуждая не прошлые решения по карантину, а нынешние и будущие решения по поддержке экономики.

И только одно не вызывает сомнений: нельзя врать. Закрытие парков только для того, чтобы напугать людей, было неудачным решением. Мы еще не знаем, каковы будут последствия для здоровья людей, лишенных прогулок и занятий спортом. Но мы точно знаем, что ложь и запугивание подорвали доверие к правительству у миллионов украинцев.

«Нужда убивает не хуже коронавируса»

— Сейчас страна постепенно выходит из карантина — это решение, по вашему мнению, вызвано экономическими соображениями или соответствует медицинским показателям? Особенно если учесть, что уровень ПЦР-тестирования у нас на порядок, а то и на два ниже, чем во многих развитых странах.

— Решение выходить из карантина вызвано не экономическими и не эпидемиологическими показателями, а исключительно социологическими. Поясню. В начале карантина, как показывали опросы, страх заболеть был существенно выше страха голода и нужды. По мере того, как закрывались предприятия, сокращались зарплаты, сотрудники массово отправлялись в отпуск «за свой счет», росло число безработных, а семейные сбережения стремительно таяли, опросы показывали постепенное изменение соотношения этих двух страхов. Аналитики давно говорили: как только страх нужды и голода превысит страх заболеть, правительство начнет выход из карантина. Так и случилось.

Конечно, опасно принимать решения на основании одних лишь опросов, без учета реальной эпидемиологической картины и экономических данных. Однако озабоченность рейтингами приводит к тому, что принимаются не те решения, которые нужны для страны, а те, которых хотят люди прямо сейчас. Это опасно: ведь прямо сейчас люди, как правило, хотят краткосрочного блага, и его можно достичь только в ущерб их же долгосрочному благу.

Кстати, страх голода и нужды вовсе не надуманный. Длительная остановка экономики чревата стремительным ростом безработицы, с одной стороны, и дефицитом бюджета, с другой стороны. То есть денег в казне меньше, а претендентов на них больше. А нужда убивает не хуже коронавируса: до реального голода вряд ли дойдет (хотя если нечем будет платить пенсии, то часть пенсионеров будет в весьма тяжелых условиях), а вот отсутствие денег на лекарства от хронических болезней — весьма реальная проблема для миллионов. Добавьте сюда депрессии от безработицы (у многих и так от сидения дома «крыша едет»), домашнее насилие, рост уличной преступности и самоубийств. Глубокий экономический кризис в условиях слабой экономики и слабого государства — очень неприятная вещь.

— Несмотря на завершение карантина, нас предупреждают о надвигающейся второй волне заболеваемости осенью. Не получится ли так, что эта волна начнется гораздо раньше — из-за невыявленных больных, вирусоносителей, повторных и самозаражений и т. п?

— Безусловно, с эпидемией нужно бороться, а не надеяться, что в условиях карантина она сама как-то утихнет. Конечной целью является победа над эпидемией, а это достижимо или тотальным вакцинацией (неизвестно, когда вакцина будет, сколько она будет стоить, какое место мы займем в очереди за вакциной среди других стран, а еще есть антипрививочники, не забудьте о них) или получением иммунитета подавляющим большинством населения. Карантин бережет нас от перегрузки системы здравоохранения, но отдаляет дату победы над эпидемией, когда критическая масса переболеет и выздоровеет.

Однако есть хорошая новость: многие генетики говорят о том, что вирус второй волны будет менее опасным. Ведь смертельный вирус быстро убьет собственных носителей и не сможет распространяться дальше. В результате естественного отбора (а вирус очень быстро мутирует — для того, чтобы сильно измениться, ему нужны не сотни тысяч лет, как высшим живым существам, а несколько недель) остаются жить менее смертельные вирусы — внешне выглядит так, будто вирус «учится сосуществовать с людьми» (конечно, это не так, потому что вирус не разумное существо и ничему учиться не может). Ну и мы должны научиться сосуществовать с ним, как мы научились жить с множеством других вирусов, полученных нами в предыдущие эпохи. Мы-то как раз разумные и учиться можем.

Ну и еще одно. Для миллионов украинцев самое время задуматься о здоровом образе жизни, ведь в группу риска смерти от коронавируса попадают в первую очередь те, у кого хронические заболевания от нездоровой жизни. Можно годами отшучиваться «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», но когда перспектива помереть приближается вплотную, самое время принять для себя жесткие решения. Неприятно думать о том, что ты можешь в самое ближайшее время умереть, например, от попадания коронавируса в слабые легкие, засоренные продуктами многолетнего курения, оставив своих родных горевать (и, возможно, нищенствовать), но эту мысль нельзя отбрасывать — ее нужно обдумать и сознательно из группы риска выходить.

«Нам срочно нужна экономическая свобода, чтобы люди могли честным трудом прокормить свою семью»

— Как вообще нужно было действовать властям в условиях объявленной пандемии коронавируса?

— Как я уже говорил, хотелось бы сосредоточиться не на критике того, что было, а на определении того, что нужно делать прямо сейчас. Чем больше внимания мы уделяем прошлому, которое нельзя изменить, тем меньше остается будущему, которое требует наших решений. Нам срочно нужна экономическая свобода, чтобы люди могли честным трудом прокормить свою семью. Нужно оживить важнейшие рыночные сегменты, перезапустить транспортное сообщение, поддержать бизнес в восстановлении рабочих мест, возобновить кредитование и т. д. А еще нужно помочь бизнесу экспортировать свою продукцию, ведь это единственный путь роста в условиях убитого внутреннего рынка.

Кстати, эпидемия дает нам шанс вписаться в новые глобальные цепочки создания ценностей, которые нынче порвались: многие европейские компании задумываются о том, что Китай слишком далеко и было бы неплохо производить необходимые комплектующие поближе. Но действовать нужно быстро, потому что у Украины множество конкурентов, имеющих бизнес-климат намного лучше. Помните, мы на последнем месте в Европе и на 134-м в мире по экономической свободе?

Но это горизонт нескольких месяцев, а думать нужно наперед, хотя бы на 2−3 года. Ведь все невыполненные задачи никуда не делись. Все нерешенные долгосрочные проблемы только временно отступили перед внезапными срочными бедами. Украина хронически не выполняет свое домашнее задание и поэтому постоянно остается на второй год. Все те люди, которые объясняют, что мы не можем сделать реформы и превратить Украину в богатую страну счастливых людей, делятся на две категории. Первая категория — это те, кто конкретно получает выгоду от нынешней отсталости. Вторая категория — это те, кто одурачен первыми. Но об этом подробнее в следующей публикации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без кредитов МВФ Украина может не выдержать экономического шока от коронавируса.

На этой неделе стало известно о выделении Международным валютным фондом крупного кредита Украине. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению курса доллара.

Фото «Апостроф»

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