Политика

На выборах в Верховную Раду лидируют «Слуга народа» и «ОПЗЖ», — соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом говорится в опросе общественного мнения компании RTS («Роботизированные телесистемы»). Презентация результатов двух июньских социологических исследований состоялась в «Интерфакс-Украина».

Так, согласно результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов получила бы партия «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) — 29,7%. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук), которую готовы поддержать 19,2%. На третьем месте «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) с 14,7% поддержки. Замыкает список лидеров «Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута). Ее готовы поддержать 9,3% опрошенных.

Другие партии набирают недостаточное количество голосов для прохождения в парламент: «Партия Шария» — 4,5%, «Радикальная партия» Олега Ляшко — 3,5%, «Сила и честь» — 3,2%, «Голос» — 2,9%, «Гражданская позиция» — 2,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,9%, «Самопоміч» — 1,7%, «Свобода» — 1,5%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «Национальный корпус» — 0,6%.

На вопрос об уровне доверия Верховной Раде мнения респондентов распределились следующим образом: 45% - совсем не доверяют, 23,3% - скорее не доверяют, чем доверяют, скорее доверяют — 16,6%, полностью доверяют только 5,25%,. Не смогли ответить на вопрос 10% респондентов.

Роспуск Верховной Рады полностью поддерживают 32,3%, а скорее поддерживают — 12,3% опрошенных, не поддерживают — 24,3%, скорее не поддерживают — 12,8%

Директор RTS Антон Соколов заявил, что компания планирует активно работать на местных выборах и уже имеет ряд заказов от международных организаций, посольств и органов местного самоуправления.

Технология, которую использует компания, позволяет проводить исследования в отдельных областях и регионах Украины и работать с большим массивом данных посредством получения информации с помощью случайной генерации мобильных телефонных номеров.

Для получения репрезентативной выборки с 22 по 25 июня 2020 г. было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована технология CATI. Количество опрошенных — 3000 человек. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,5%.

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