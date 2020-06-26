Библиотека для Героев: украинские военные получили 400 книг

Украина

25 июня в Мариуполе команда магазина Yakaboo встретилась с военнослужащими в рамках социального проекта «Библиотека для героев». Проект предусматривает создание в воинских частях мини-библиотек и начался с обращения бойцов ООС, которые рассказали о нехватке качественной литературы для саморазвития и самообразования.

«Мы поддерживаем желание военных, ведь качественная литература поможет им вооружиться знаниями, необходимыми во время службы и самореализации в мирной жизни. Поэтому сегодня к бойцам четырех военных подразделений приехали 400 книг. Мы как крупнейший онлайн-магазин тщательно подошли к выбору литературы, учли пожелания военнослужащих и решили в частях помочь создать мини-библиотеки, где каждый защитник найдет себе литературу по душе», — отметил генеральный директор компании Yakaboo Иван Богдан.

Капитан 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады Эраст Кравченко рассказал, что военное напряжение время от времени нуждается в разгрузке. Он считает, что книга — лучший способ сделать это еще и с пользой для себя.

«Я часто пользуюсь услугами библиотеки и скажу откровенно, что такую ​​точную и разнообразную подборку книг найдешь далеко не в каждой. Наиболее актуальна для нас пока современная военная и историческая литература», — отметил военный Вооруженных сил Украины.

Бойцы собственноручно составили перечень желаемых книг.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter