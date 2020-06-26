Партия решила: Вакарчуку прекратили депутатские полномочия

Политика

Съезд партии «Голос» решил о досрочно прекратить полномочия нардепа Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции.

Как сообщает сайт «Голоса», делегаты поддержали решение Вакарчука.

«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем останусь членом партии», — обратился Святослав Вакарчук к делегатам.

К фракции «Голоса» присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Ранее сообщалось, что в Раде оставили Вакарчуку мандат нардепа — украинский парламент провалил голосование за досрочное сложение депутатских полномочий.

Фото: сайт «Голоса»

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