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Партия решила: Вакарчуку прекратили депутатские полномочия
Съезд партии «Голос» решил о досрочно прекратить полномочия нардепа Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции.
Как сообщает сайт «Голоса», делегаты поддержали решение Вакарчука.
«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем останусь членом партии», — обратился Святослав Вакарчук к делегатам.
К фракции «Голоса» присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.
Ранее сообщалось, что в Раде оставили Вакарчуку мандат нардепа — украинский парламент провалил голосование за досрочное сложение депутатских полномочий.
Фото: сайт «Голоса»22
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