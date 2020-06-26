26.59 / 26.80 29.65 / 30.05
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Партия решила: Вакарчуку прекратили депутатские полномочия

15:40 26 июня 2020
На съезде

Съезд партии «Голос» решил о досрочно прекратить полномочия нардепа Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции.

Как сообщает сайт «Голоса», делегаты поддержали решение Вакарчука.

«К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем останусь членом партии», — обратился Святослав Вакарчук к делегатам.

К фракции «Голоса» присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Ранее сообщалось, что в Раде оставили Вакарчуку мандат нардепа — украинский парламент провалил голосование за досрочное сложение депутатских полномочий.

Фото: сайт «Голоса»

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

киев взрыв

У Кличко окончательно решили судьбу взорвавшегося дома на Позняках

Ливень

На Западную Украину надвигается новый антициклон с грозами и шквалами

Женщина с метлой в метро Киева

Женщина с метлой в метро Киева призывала снимать маски и не верить в коронавирус (видео)

Владимир Путин на параде

Шоу для одного человека: как на Западе оценили военный парад Путина в разгар пандемии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер