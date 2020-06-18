Рада провалила голосование за прекращение полномочий Вакарчука

Политика

В четверг, 18 июня, Верховная Рада не поддержала досрочное сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком из фракции «Голос», но лишила мандата нардепа «Батьківщини» Ольгу Белькову.

Как сообщает в своем Telegram-канале нардеп Анна Скороход, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Вакарчука поддержали только 175 народных депутатов, в то время как необходимый минимум — 226.

За лишение мандата Бельковой проголосовали 343 народных депутата.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в очередной раз решил покинуть Верховную Раду. Тем не менее, известный политтехнолог прогнозирует, что через три-четыре года Вакарчук, возможно, решит еще раз попытаться стать народным депутатом, и избиратели снова дадут ему необходимое количество голосов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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