26.68 / 26.88 29.77 / 30.20
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рада провалила голосование за прекращение полномочий Вакарчука

12:24 18 июня 2020
Святослав Вакарчук

В четверг, 18 июня, Верховная Рада не поддержала досрочное сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком из фракции «Голос», но лишила мандата нардепа «Батьківщини» Ольгу Белькову.

Как сообщает в своем Telegram-канале нардеп Анна Скороход, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Вакарчука поддержали только 175 народных депутатов, в то время как необходимый минимум — 226.

За лишение мандата Бельковой проголосовали 343 народных депутата.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в очередной раз решил покинуть Верховную Раду. Тем не менее, известный политтехнолог прогнозирует, что через три-четыре года Вакарчук, возможно, решит еще раз попытаться стать народным депутатом, и избиратели снова дадут ему необходимое количество голосов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вера Линн

Легендарная певица Вера Линн умерла в 103 года (фото)

Наталия Орлянская

Наталия Орлянская: «Рак лечим, иммунную систему калечим. И теперь она у меня, кажется, в глубоком коматозе» (часть 16)

Святослав Вакарчук

Рада провалила голосование за прекращение полномочий Вакарчука

Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд на закрытом заседании принял новое решение по подозреваемому

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер