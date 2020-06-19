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Политика

Вакарчук покинул партию "Голос"

14:01 19 июня 2020
Вакарчук покинул партию «Голос»

Святослав Вакарчук, заявление которого о сложении депутатских полномочий не поддержала Рада, вышел из состава фракции «Голос». Об этом на утреннем заседании парламента объявил спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, заявление он делает в соответствии с законом «О Регламенте Верховной Рады Украины».

«Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии «Голос», — сказал спикер.

Вакарчук был избран в Верховную Раду по спискам партии «Голос». На выборах она получила 5,82% голосов. В марте 2020 года он неожиданно покинул пост главы партии, передав бразды правления Кире Рудик.

Напомним, известный украинский политолог Алексей Голобуцкий в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал «третье пришествие» Вакарчука в политику. По его мнению, о сроках такого возвращения можно будет говорить после местных выборов в Украине.

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