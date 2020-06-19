- 14:01 Вакарчук покинул партию "Голос"
- 13:49 Экс-министру инфраструктуры Омеляну пытаются вручить подозрение: первые подробности
- 13:30 Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам
- 13:28 В Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах
- 13:18 Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление
- 13:12 Замглавы МИД Божок попросил отстранить его из-за дела Порошенко: что происходит
- 13:02 Решили «поразвлечься»: в Одессе 15-летние подростки жестоко избили и ограбили прохожего
- 12:41 Печальное лидерство: в Киеве COVID-19 за сутки заразились почти 100 человек
- 12:37 Три депутата Верховной Рады вышли из группы "За майбутнє" и вошли в "Довіру": что это значит
- 12:33 Там нет России: эксперт ответил по поводу сепаратизма в Закарпатье
- 12:22 В Украине впервые испытали комплекс "Нептун" с боевыми ракетами
- 12:12 В Минобразования заявили, что готовы к проведению ВНО-2020
Вакарчук покинул партию "Голос"
Святослав Вакарчук, заявление которого о сложении депутатских полномочий не поддержала Рада, вышел из состава фракции «Голос». Об этом на утреннем заседании парламента объявил спикер Дмитрий Разумков.
По его словам, заявление он делает в соответствии с законом «О Регламенте Верховной Рады Украины».
«Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии «Голос», — сказал спикер.
Вакарчук был избран в Верховную Раду по спискам партии «Голос». На выборах она получила 5,82% голосов. В марте 2020 года он неожиданно покинул пост главы партии, передав бразды правления Кире Рудик.
Напомним, известный украинский политолог Алексей Голобуцкий в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал «третье пришествие» Вакарчука в политику. По его мнению, о сроках такого возвращения можно будет говорить после местных выборов в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..