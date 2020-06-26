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На Западную Украину надвигается новый антициклон с грозами и шквалами
В западных областях Украины, которые сильно пострадали от мощных паводков, в выходные дни, 27 и 28 июня, вновь ожидаются осадки.
«Начнем с западных областей. Понятно почему. 27−28 июня там пройдут местами кратковременные дожди и грозы. В воскресенье в Карпатах сложатся синоптические условия, когда помимо гроз и ливней могут возникать шквалы и град (желтая линия на карте). Температура воздуха — до + 23 + 28 градусов», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Что же касается других регионов, то 27 июня в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Локальные дожди с грозами возможны в Сумской и Полтавской областях.
«В воскресенье, на День Конституции, антициклон Utz отойдет из-за влияния атлантического циклона Sylvia, поэтому в западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. Температура воздуха — от + 26 до + 32 градусов», — прогнозирует синоптик.
В Киеве в субботу будет сухо, солнечно и жарко — до + 28 + 30 градусов. А в воскресенье ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов в сухую погоду до +25 градусов при дожде.
Все материалы о стихийном бедствии в западных областях Украины читайте в специальном разделе на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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