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Гражданка Испании, задержанная в оккупированном Донецке, рассказала о тех, кто участвовал в ее освобождении
Евгения Йепес Винуэза (Евгения Лукиенко), супруга гражданина Испании, которая была освобождена утром 21 июня 2020 года, рассказала о своем задержании и поблагодарила тех, кто занимался ее освобождением. Об этом пишет испанское издание El Pais.
Женщина была задержана в Донецке за то, что сняла с балкона флаг, повешенный там в ее отсутствие. Ночью 3 июня 2020 года в квартиру Евгении Йепес Винуэза вломилась группа из восьми сотрудников «Министерства безопасности ДНР». Евгения была задержана. Против нее возбудили уголовное дело за оскорбление «государства ДНР».
«В камере было только ведро и пара бутылок воды. Было запрещено лежать в постели с шести утра до десяти вечера, можно было только сидеть. Мне сказали, что я арестована на 30 дней и могу провести годы в ожидании суда», — рассказала Евгения.
Это задержание получило широкий общественный и информационный резонанс. Родные и друзья Евгении Йепес Винуэза обращались за помощью к тем людям и в те организации, которые могли повлиять на судьбу женщины.
Уже 20 июня состоялся суд, обвинение было пересмотрено, после чего Евгению Йепес Винуэза вывезли к линии соприкосновения и отпустили.
«Я уверена, что на мое освобождение повлияло то, что мой муж испанец», — сказала женщина и добавила, что очень благодарна народному депутату Виктору Медведчуку, а также международным организациям «Красный Крест», посольству Испании в Киеве, ОБСЕ, представителям ООН.
Напомним, Виктор Медведчук помогает освобождению удерживаемых лиц с декабря 2014 года и за это время организовал освобождение 490 человек.14
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Гражданка Испании, задержанная в оккупированном Донецке, рассказала о тех, кто участвовал в ее освобождении
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