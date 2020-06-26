В Москве вынесен приговор Кириллу Серебренникову

Мир

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы признал виновными в мошенничестве в особо крупных размерах всемирно известного режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего генерального продюсера объединения «Седьмая студия» Алексея Малобродского и бывшего генерального директора объединения Юрия Итина. Суд ограничился условными сроками. Кириллу дали три года условно. Прокурор просил приговорить Серебреникова как организатора преступной группы к шести годам колонии общего режима, Малобродского — к пяти годам, Итина — к четырем.

Ни один из подсудимых свою вину не признал. Дело «Седьмой студии» с самого начала вызывало множество вопросов. Проведенное расследование полностью основывалось на показаниях бывшего бухгалтера проекта «Платформа» Нины Масляевой. Серебренников был творческим руководителем «Платформы». Он задумал ее для реализации множества театральных постановок как в России, так и за рубежом. Многие из них были отмечены различными премиями и дипломами.

Тем не менее, на первом этапе расследования, когда Кирилл еще проходил по делу как свидетель, следователи утверждали, что «Платформа» выкачивала деньги из Министерства культуры, но ничего из обещанного так и не реализовала. Подобное обвинение с самого начала выглядело нелепо.

Масляева была арестована первой. Ее обвинили в незаконных финансовых операциях, целью которых было обналичивание бюджетных средств, выделенных «Платформе». Бухгалтер, как уверены адвокаты Серебренникова, Малобродского и Итина, а также бывшей работницы Минкультуры Софьи Апфельбаум (судья Олеся Менделева в приговоре отметила, что Апфельбаум «не была осведомлена о преступном характере происходящего»), согласилась сотрудничать с прокуратурой и оговорила их подзащитных, выгораживая собственные грязные делишки.

Так вот, Масляева созналась в том, что обналичивала десятки миллионов рублей, заключая фиктивные договора с различными фирмами. Полученные деньги она отдавала Серебренникову, Малобродскому и Итину. Также она созналась в том, что лично получила благодаря этим операциям 5 миллионов рублей. Однако в ходе судебного процесса Масляева так и не смогла раскрыть конкретные обстоятельства хищения денег руководством «Седьмой студии» и «Платформы». Вся финансовая документация была ею уничтожена. Бухгалтер утверждает, что сделать это ей велел Серебренников. Однако находящаяся в розыске бывший продюсер «Платформы» Екатерина Воронова, которая скрывается где-то за границей, несколько раз заявляла через различные СМИ, что уничтожение документов было ее инициативой, и Кирилл к этому не имел никакого отношения.

Хищения, по мнению прокуратуры, были совершены в 2011—2012 годах. Первые обыски в квартире Серебренникова и театре «Гоголь-центр» прошли в мае 2017 года. В конце августа режиссера задержали и предъявили обвинения. Тогда следствие утверждало, что из бюджета похитили более 200 миллионов рублей. Кирилла поместили под домашний арест. Ему запретили посещать репетиции, съемочную площадку (завершалась работа над фильмом «Лето»), пользоваться интернетом. В этих сложнейших условиях Серебренников все же смог завершить ряд начатых проектов. «Лето» в результате показали в мае 2018 года на Каннском международном кинофестивале, где его с восторгом приняли и критики, и зрители.

В защиту известного режиссера выступили сотни знаменитостей и в России, и в Европе, и в США. Все они взывали к российским властям и лично к президенту Владимиру Путину обеспечить Серебренникову и другим обвиняемым по делу «Седьмой студии» непредвзятое расследование и справедливый суд.

Поскольку финансовых документов не осталось, была назначена экспертиза. Первая была проведена в 2017 году. Утверждалось, что руководство «Седьмой студии» украло все 214 миллионов рублей, полученных от государства через Министерство культуры.

Адвокаты настояли на проведении второй экспертизы. Ее результаты были получены в 2019 году и стали неприятной неожиданностью для прокурора. Эксперты, оценив стоимость всех проектов, реализованных «Платформой», пришли к выводу, что на них было потрачено гораздо больше, чем 214 миллионов рублей! Это означало, что Серебренников ничего не украл. Более того, добавлял средства, полученные благодаря успеху других своих постановок. Судья приняла решение освободить Кирилла из-под домашнего ареста, а само дело отправить в прокуратуру на доследование.

Там этому не обрадовались и назначили третью экспертизу. Результаты огласили в начале июня. Теперь прокуратура утверждала, что Серебренников, Малобродский и Итин украли 129 миллионов рублей из выделенных на «Платформу» 214 миллионов рублей. Поэтому дело вновь отправили в суд без дополнительного расследования, только на основании третьей экспертизы.

После этого более 3 000 деятелей искусства написали письмо министру культуры России Ольге Любимовой с призывом отозвать иск ведомства против Серебренникова. «Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», — отмечалось в письме. Свои подписи под ним поставили Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Валерий Тодоровский, Сати Спивакова, Анатолий Васильев, Юрий Бутусов и многие другие. Любимова иск отзывать не стала. Сегодня, 26 июня, министр культуры еще раз подчеркнула, что фигуранты дела «Седьмой студии» совершили преступление.

В защиту Серебренникова выступили также руководители и режиссеры целого ряда ведущих театров Европы. Кирилл сотрудничал со многими из них, ставил там оперы. В частности, худрук и главный режиссер берлинского театра Komische Oper Berlin Барри Коски заявил DW: «Я возмущен скандальными новостями о том, что нашему другу и любимому коллеге Кириллу Серебренникову грозит шестилетний срок. Это — международный скандал. И мы, международное театральное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы убедить власти, преследующие Кирилла, остановить этот процесс».

Перед зданием Мещанского суда в Москве собрались сегодня сотни людей. Они аплодировали Серебренникову настолько громко, чтобы их слышала судья Менделева. В числе тех, кто пришел к суду, лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь. Он сыграл одну из главных ролей в фильме «Лето». Музыкант и актер заявил журналистам, что не верит в справедливый приговор. С самого начала было ясно, что Кирилла признают виновным несмотря на абсурдность обвинений. «Но не быть здесь сегодня я не мог», — сказал Рома Зверь.

Олеся Менделева не могла не слышать аплодисменты за окном и крики полицейских, требовавших, чтобы толпа немедленно разошлась, поскольку нарушает правила безопасной дистанции, действующие из-за коронавируса. Возможно, происходящее как-то повлияло на судью. Признав Серебренникова, Малобродского и Итина в хищении почти 129 миллионов рублей, она вынесла всем троим условный срок. Режиссер приговорен к трем годам условно. Он также обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Юрий Итин также приговорен к трем годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Алексей Малобродский получил два года условно и оштрафован на 200 тысяч рублей. Софья Апфельбаум оштрафована на 100 тысяч рублей, но освобождена от выплаты штрафа.

Кроме того, суд распорядился удовлетворить иск Министерства культуры о взыскании 129 миллионов рублей. В связи с этим имущество Серебренникова, Малобродского и Итина останется под арестом до полного возмещения ущерба, понесенного государством.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что фильм «Лето» произвел фурор в Каннах в мае 2018 года. Сам Кирилл не смог присутствовать на фестивале, так как тогда все еще находился под домашним арестом.

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