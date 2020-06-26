В Британии неизвестный средь бела дня устроил бойню в гостинице (фото, видео)

Мир

Днем 26 июня в Глазго неизвестный ворвался в гостиницу Park Inn Hotel и напал с ножом на людей, находившихся в холле возле стойки регистрации. Мужчина наносил удары налево и направо без разбора. Как сообщают британские СМИ, все это произошло около 14:00 по местному времени.

Прибывшие на место полицейские попытались остановить нападавшего. Однако он тяжело ранил одного из офицеров. Тогда другие были вынуждены стрелять на поражение. Нападавший скончался от полученных ран.

Репортер BBC Катриона Рентон, находившаяся рядом, передала: «В холле гостиницы убиты три человека. Их зарезали. Полицейские застрелили нападавшего».

Газета The Daily Mail сообщает, что в больницы Глазго доставлены шестеро раненых, в том числе полицейский. Его состояние оценивается как критическое.

Мотив убийства пока не известен. Полиция опрашивает свидетелей и пытается выяснить личность нападавшего.

Park Inn Hotel- одна из шести гостиниц в Глазго, которая согласилась на время карантина, введенного после начала пандемии COVID-19, принять у себя мигрантов, ожидающих разрешения на проживание в Великобритании. Здесь нашли временную крышу над головой примерно 300 человек. Пока не ясно, был ли с ними каким-то образом связан нападавший.

Это уже второй подобный случай в Британии на последнюю неделю. Вечером 20 июня в городе Рединг напал с ножом на случайных прохожих 25-летний выходец из Ливии Хаири Саадалла. Он убил троих и стольких же ранил. Полицейским удалось арестовать ливийца. Убийства в Рединге официально признаны терактом. Саадалла подозревался в намерении присоединиться к одной из джихадистских группировок и находился в поле зрения британской контрразведки MI5. Его даже отправили в тюрьму, но спустя два месяца освободили, решив, что он не представляет угрозу для общества. Теперь очевидно, что власти ошиблись.

Подобные убийства к сожалению происходят в Великобритании довольно часто. Так, в конце ноября 2019 года отсидевший короткий срок в тюрьме за связи с террористами 28-летний Усман Хан зарезал двух человек в центре Лондона, а потом напал на прохожих на Лондонском мосту. Тогда бойню удалось остановить благодаря нескольким добровольцам, которые, рискуя жизнью, обезоуржили Хана. Прибывшим полицейским все же пришлось застрелить его, потому что он продолжал оказывать сопротивление.

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