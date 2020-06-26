Суд в Нидерландах отказался рассматривать "украинский сценарий" крушения рейса МН17

Украина

В Нидерландах, где слушается дело о малайзийском «Боинге», сбитом в небе над Донбассом в 2014 году, не будут рассматривать так называемый «украинский сценарий» крушения.

Как сообщает УНН, прокурор Тейс Бергер не пошел на поводу у одного из обвиняемых — россиянина Олега Пулатова. Адвокаты россиянина настаивали на необходимости представить в суде теорию о якобы причастности ВСУ к сбиванию самолета. Представитель обвинения назвал аргументы неубедительными.

«Пулатов просит допросить украинского полковника Карпенко, который представил обзор ракет ЗРК „Бук“ на позициях украинских Вооруженных сил в 2014 году. Защита не знает, использовалась ли одна из этих 96 ракет, чтобы сбить MH17… Пулатов не дает никаких конкретных указаний и не называет имен людей, которые могли бы подтвердить эту версию», — заявил Бергер.

Прокурор не нашел оснований для допроса Карпенко: не понятно, чем конкретно он может помочь расследованию. Запрос рекомендовано отклонить.

Напомним, по делу о сбитом «Боинге» обвиняются трое россиян и гражданин Украины. Ни один из обвиняемых в зале не присутствует, их судят заочно. Россиянина Пулатова представляют адвокаты. Они хотели, чтобы в суде прозвучал не только вывод следствия о российском «Буке», но и альтернативные версии крушения «Боинга».



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