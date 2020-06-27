В Украине создали новый вид боеприпасов по стандартам НАТО — пластиковые гранаты (фото, видео)

Украина

Несмотря на помощь США в поставках летального вооружения, украинские специалисты не прекращают разработку и производство отечественных видов оснащения для армии.

Так, на днях дочернее предприятие ГК «Укроборонпрома» «СпецОборонМаш» представило разработанные на нем ручные гранаты из семейства, отвечающего стандартам НАТО, передает агентство Defense Express.

На предприятии подчеркивают, что разработка велась по собственной инициативе за средства предприятия с учетом потенциальных потребностей Вооруженных Сил и экспортных заказчиков.

Что получилось на выходе? Один из представленных образцов — ручная граната, с пластиковым корпусом. Для его изготовления на предприятии было разработано специализированное оборудование. Также с нуля создавалась технология вкрапления шарообразных металлических обломков в корпус гранаты для увеличения поражающей способности при подрыве. Граната рассматривается как универсальная. То есть она должна быть пригодна для выполнения задач как в наступлении, так и в обороне.

На предприятии подчеркивают, что при взрыве граната создает на четыре секунды огненное облако объемом 13 м³, где температура достигает 2500−3000 °C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированной техники. Она выпускается с цилиндрической и прямоугольной формой корпуса (плоский прямоугольный вариант гранаты позволяет установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента).

«Новые ручные гранаты мы разрабатываем с учетом того, что они будут соответствовать требованиям НАТО. В частности, еще касается количества обломков на единицу площади впечатление», — прокомментировали в «СпецОборонМаше».

Позднее, разработку представят на рассмотрения в Минобороны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украину поступила первая партия груза — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin, а также вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов — поставки осуществлены в рамках пилотного проекта по программе правительства США «Международные военные продажи».

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