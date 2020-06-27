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Происшествия

Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи

9:17 27 июня 2020
Больница

Заведующая Львовским городским отделом Государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Галина Михальчук умерла от осложнений коронавирусной болезни. Об этом написала в Facebook главный эпидемиолог Львовской области, врач-инфекционист Наталья Тимко.

«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Матери, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района города Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова… Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь отнял коронавирус… Могла еще жить, работать, воплощать в жизнь планы… Не суждено. Была для людей мудрым наставником. Давала советы, наставления. Любила свою работу. Любила жизнь», — написала она.

По информации Тимко, это 127-я смерть от COVID-19 на Львовщине.

Галине Михальчук было 70 лет. По информации местных СМИ, коронавирус обнаружили почти у всех работников городского лабораторного центра.

Как писали «ФАКТЫ», в связи с ростом количества больных острой коронавирусной болезнью Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны.

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