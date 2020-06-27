Происшествия

Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи

Заведующая Львовским городским отделом Государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Галина Михальчук умерла от осложнений коронавирусной болезни. Об этом написала в Facebook главный эпидемиолог Львовской области, врач-инфекционист Наталья Тимко.

«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Матери, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района города Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова… Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь отнял коронавирус… Могла еще жить, работать, воплощать в жизнь планы… Не суждено. Была для людей мудрым наставником. Давала советы, наставления. Любила свою работу. Любила жизнь», — написала она.

По информации Тимко, это 127-я смерть от COVID-19 на Львовщине.

Галине Михальчук было 70 лет. По информации местных СМИ, коронавирус обнаружили почти у всех работников городского лабораторного центра.

Как писали «ФАКТЫ», в связи с ростом количества больных острой коронавирусной болезнью Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны.

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