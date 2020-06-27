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Спорт

Звезда «Ливерпуля» решился на безумный поступок в честь чемпионства (видео)

9:45 27 июня 2020
Роберто Фирмино и Юрген Клопп

Досрочное завоевание «Ливерпулем» чемпионства, первого для клуба за 30 лет, «мерсисайдцы» празднуют с большим размахом.

Бразильский нападающий Фирмино, к примеру, решился покрасить волосы в красный цвет, засняв сам процесс на видео и опубликовав на своей странице в Instagram.

На чемпионской вечеринке, устроенной в честь успеха «красных», зажигательным танцем порадовал своих подопечных Юрген Клопп. «Танцы? Я делаю это время от времени. У нас было хорошее настроение, звучала хорошая музыка. Причина, по которой мы собрались вместе, была подходящей. Я всегда танцевал лучше, чем играл в футбол. Но, к сожалению, я не мог заработать на жизнь танцами», — приводит слова немецкого наставника Sky Sports.

Празднуют чемпионство не только футболисты и тренер «Ливерпуля», но и многочисленная армия болельщиков «красных». В связи с этим власти города вынуждены даже были издать указ о разгоне массовых скоплений людей. Поводом для такого решения стал пожар, произошедший в одном из главных исторических зданий города — Ливерпуль Билдинг — из-за попадания фейерверка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта обвинили в изнасиловании.

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