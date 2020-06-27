- 09:46 На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП
- 09:31 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 Убийство Хангошвили: в Германии вышли на след второго киллера, связанного с ФСБ
- 09:17 Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи
- 08:19 Большая вода добралась до Тернопольщины: счет подтопленных сел пошел на десятки
- 08:18 Кризиса не выдержала даже «контрабанда»: в Одессе закрывается уникальный музей
- 08:02 В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук
- 07:50 В Украине могут ввести уголовную ответственность за непризнание оккупации Крыма
- 07:20 Жара до +32 и ливни с грозами: синоптики рассказали о погоде на выходных
- 06:57 "Застряли" на КПВВ: в "серой зоне" между Украиной и "ДНР" вынуждены ночевать несколько десятков людей
- 06:05 Герои, а не зас.анцы: автоперевозчики ответили Зеленскому на оскорбление и задали ему неудобные вопросы
- 05:55 В Украине готовят больницы второй и третьей волны: названа причина
Звезда «Ливерпуля» решился на безумный поступок в честь чемпионства (видео)
Досрочное завоевание «Ливерпулем» чемпионства, первого для клуба за 30 лет, «мерсисайдцы» празднуют с большим размахом.
Бразильский нападающий Фирмино, к примеру, решился покрасить волосы в красный цвет, засняв сам процесс на видео и опубликовав на своей странице в Instagram.
На чемпионской вечеринке, устроенной в честь успеха «красных», зажигательным танцем порадовал своих подопечных Юрген Клопп. «Танцы? Я делаю это время от времени. У нас было хорошее настроение, звучала хорошая музыка. Причина, по которой мы собрались вместе, была подходящей. Я всегда танцевал лучше, чем играл в футбол. Но, к сожалению, я не мог заработать на жизнь танцами», — приводит слова немецкого наставника Sky Sports.
Jurgen Klopp dancing during the Liverpool celebrations last night!!! pic.twitter.com/vR2lMwBN6j— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 26, 2020
Празднуют чемпионство не только футболисты и тренер «Ливерпуля», но и многочисленная армия болельщиков «красных». В связи с этим власти города вынуждены даже были издать указ о разгоне массовых скоплений людей. Поводом для такого решения стал пожар, произошедший в одном из главных исторических зданий города — Ливерпуль Билдинг — из-за попадания фейерверка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта обвинили в изнасиловании.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...