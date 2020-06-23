Действующего победителя Лиги чемпионов обвинили в изнасиловании (фото)

Спорт

Полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, победившего вместе с «мерсисайдцами» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Жительница Манчестера Понцо Дламини опубликовала на своей странице в Twitter историю в подробностях со своей версией произошедшего. «18 января 2020 года я подверглась сексуальным домогательствам со стороны игрока „Ливерпуля“ Наби Кейта. Я сообщила об этом в полицию, предоставив все записи звонков, на которых его люди просили встретиться и принести извинения. Моя подруга пригласила меня на вечеринку в дом Кейта, расположенный в Формби. В конце вечера Наби сказал, что вызвал мне такси, но он соврал. Все ушли, я осталась одна, и он начал трогать меня. Я повторяла, что не стоит этого делать. Потом он мне предложил деньги, но я вновь отказала. Попросила Наби воспользоваться туалетом и написала сообщения маме. Потом я набрала ее, и она настояла, чтобы я была на связи с ней, пока не приедет такси. Кейта пришел в ярость, когда увидел, что я говорю по телефону, и выгнал меня ждать на улице», — написала девушка.

Вот только в комментариях потенциальной жертве сексуального насилия не особо верят. В частности, приводят аргументы, что Наби не мог проводить вечеринку за день-два до игры, что его агента зовут не Лео, что футболист не говорит по-английски и, в конце концов, что он очень религиозен, и сексуальное насилие над женщиной недопустимо в его религии. Отметим, что ни сам футболист, ни его представители пока никак не комментируют данные обвинения.

Сексуальное насилие над женщинами недопустимо в религии Наби Кейта

Добавим, что Кейта, трансферная стоимость которого, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 33,5 млн евро, в нынешнем сезоне провел в составе «Ливерпуля» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил три мяча.

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