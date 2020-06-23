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Действующего победителя Лиги чемпионов обвинили в изнасиловании (фото)
Полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, победившего вместе с «мерсисайдцами» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Жительница Манчестера Понцо Дламини опубликовала на своей странице в Twitter историю в подробностях со своей версией произошедшего. «18 января 2020 года я подверглась сексуальным домогательствам со стороны игрока „Ливерпуля“ Наби Кейта. Я сообщила об этом в полицию, предоставив все записи звонков, на которых его люди просили встретиться и принести извинения. Моя подруга пригласила меня на вечеринку в дом Кейта, расположенный в Формби. В конце вечера Наби сказал, что вызвал мне такси, но он соврал. Все ушли, я осталась одна, и он начал трогать меня. Я повторяла, что не стоит этого делать. Потом он мне предложил деньги, но я вновь отказала. Попросила Наби воспользоваться туалетом и написала сообщения маме. Потом я набрала ее, и она настояла, чтобы я была на связи с ней, пока не приедет такси. Кейта пришел в ярость, когда увидел, что я говорю по телефону, и выгнал меня ждать на улице», — написала девушка.
Вот только в комментариях потенциальной жертве сексуального насилия не особо верят. В частности, приводят аргументы, что Наби не мог проводить вечеринку за день-два до игры, что его агента зовут не Лео, что футболист не говорит по-английски и, в конце концов, что он очень религиозен, и сексуальное насилие над женщиной недопустимо в его религии. Отметим, что ни сам футболист, ни его представители пока никак не комментируют данные обвинения.
Добавим, что Кейта, трансферная стоимость которого, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет 33,5 млн евро, в нынешнем сезоне провел в составе «Ливерпуля» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил три мяча.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!