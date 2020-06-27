Здоровье и медицина

В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется (видео)

За последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это критически большое количество, хоть и не рекордное (последний антирекорд — 1109 заболевших за сутки). Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица. Такие данные привел на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«За сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (168), Ровенской (111), Закарпатской (93) и Киеве (140)», — заявил министр.

Степанов предупредил, что в 13 областях готовятся усилить карантин, поскольку регионы уже не соответствуют трем критериям благополучной санэпидобстановки (число новых заболевших, заполненность больниц, количество сделанных тестов). Наблюдается тенденция к увеличению числа пациентов в больницах, с апреля втрое выросло число выявляемых пневмоний, несмотря на летний сезон.

«Будут принимать решения об усилении карантинных мер… Это может касаться работы городского транспорта, спортивных объектов, в том числе фитнес-залов, дошкольных заведений (детсадов)», — заявил министр.

Регионы, где карантин усилится, министр не назвал, но по состоянию на 26 июня из «зеленого» в «красный» список перешли ряд западных областей и Киев.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине выявлено 42 065 случаев заболевания. 18 701 пациент уже выздоровел. 1110 скончались. Смертность от коронавирусной инфекции составляет 2,6%.

Карантин из-за коронавируса в Украине был продлен до 31 июля. Тем не менее, в ряде регионов объявили об открытии бассейнов и кинотеатров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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