- 11:22 В ЕС пока не могут решить, пускать ли к себе украинцев
- 11:12 Под Киевом "коллекционер" оружия обстрелял компанию, есть раненые
- 10:48 Гвоздик впервые прокомментировал решение завершить боксерскую карьеру
- 10:44 В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется
- 10:16 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 28-го тура чемпионата Украины
- 10:08 Прикрывались гражданским населением: вице-адмирал рассказал, как спецназ РФ захватывал штаб украинского флота в Крыму
- 09:46 На киевском железнодорожном вокзале горел человек: первые подробности и видео с места ЧП
- 09:31 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:19 Убийство Хангошвили: в Германии вышли на след второго киллера, связанного с ФСБ
- 09:17 Во Львове от коронавируса умерла руководитель городского лабораторного центра, где заболели почти все врачи
- 08:19 Большая вода добралась до Тернопольщины: счет подтопленных сел пошел на десятки
- 08:18 Кризиса не выдержала даже «контрабанда»: в Одессе закрывается уникальный музей
В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется (видео)
За последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это критически большое количество, хоть и не рекордное (последний антирекорд — 1109 заболевших за сутки). Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица. Такие данные привел на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
«За сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (168), Ровенской (111), Закарпатской (93) и Киеве (140)», — заявил министр.
Степанов предупредил, что в 13 областях готовятся усилить карантин, поскольку регионы уже не соответствуют трем критериям благополучной санэпидобстановки (число новых заболевших, заполненность больниц, количество сделанных тестов). Наблюдается тенденция к увеличению числа пациентов в больницах, с апреля втрое выросло число выявляемых пневмоний, несмотря на летний сезон.
«Будут принимать решения об усилении карантинных мер… Это может касаться работы городского транспорта, спортивных объектов, в том числе фитнес-залов, дошкольных заведений (детсадов)», — заявил министр.
Регионы, где карантин усилится, министр не назвал, но по состоянию на 26 июня из «зеленого» в «красный» список перешли ряд западных областей и Киев.
Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине выявлено 42 065 случаев заболевания. 18 701 пациент уже выздоровел. 1110 скончались. Смертность от коронавирусной инфекции составляет 2,6%.
Карантин из-за коронавируса в Украине был продлен до 31 июля. Тем не менее, в ряде регионов объявили об открытии бассейнов и кинотеатров.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»460
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...