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В Киеве антирекорд — за сутки 142 заболевших, в лидерах — Днепровский район
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 142 новых случая коронавируса, что является антирекордом для столицы (лишь один раз суточное число заболевших превышало эту цифру). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал мэр Киева.
Так, за последние сутки заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика — от 2 до 15 лет. Среди новых заболевших — четверо медиков. В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Деснянском — 20, а также в Печерском и Дарницком районах — по 19 случаев», — сообщил мэр столицы.
Как писали «ФАКТЫ», за последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица.140
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