26.55 / 26.77 29.60 / 30.03
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве антирекорд — за сутки 142 заболевших, в лидерах — Днепровский район

11:57 27 июня 2020
Коронавирус

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 142 новых случая коронавируса, что является антирекордом для столицы (лишь один раз суточное число заболевших превышало эту цифру). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал мэр Киева.

Так, за последние сутки заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика — от 2 до 15 лет. Среди новых заболевших — четверо медиков. В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Деснянском — 20, а также в Печерском и Дарницком районах — по 19 случаев», — сообщил мэр столицы.

Как писали «ФАКТЫ», за последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП в Полтаве

В Полтаве легковушка на большой скорости таранила ряд припаркованных авто (фото, видео)

Мария Бурмака

Карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, — Мария Бурмака

Павел Савенко

В Днепре полковник полиции застрелился в собственной квартире

карантин

В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер