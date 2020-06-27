Украина

В Киеве антирекорд — за сутки 142 заболевших, в лидерах — Днепровский район

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 142 новых случая коронавируса, что является антирекордом для столицы (лишь один раз суточное число заболевших превышало эту цифру). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал мэр Киева.

Так, за последние сутки заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика — от 2 до 15 лет. Среди новых заболевших — четверо медиков. В больницы Киева госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 21, в Деснянском — 20, а также в Печерском и Дарницком районах — по 19 случаев», — сообщил мэр столицы.

Как писали «ФАКТЫ», за последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter