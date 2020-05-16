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В Киеве за сутки резко выросло число инфицированных COVID-19
Киев стал лидером по новым случаям заболевания Covid-19 в Украине. За минувшие сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 153 человек. Об этом написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
Также за последние сутки в Киеве еще два человека погибли от этой болезни. Общее количество летальных случаев в столице достигло 45.
«После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице — в плохом смысле впечатляющая… Число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них — 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев», — сообщил мэр Киева.
Так, среди заболевших:
- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет. И 17 девушек — от 5 до 17 лет.
- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.
Более половины людей, у которых подтвердили заболевание — воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.
Больше всего больных зафиксировали в Дарницком районе — 87 человек. Также много случаев COVID-19 в Днепровском (16) и Деснянском (15) районах.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине за последние сутки подтверждено выздоровление от коронавирусной инфекции 433 человек. В целом, по сведениям Минздрава, выздоровели от COVID-19 4906 жителей Украины.212
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