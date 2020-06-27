- 13:05 Легендарный чемпион мира по футболу заболел коронавирусом
- 12:54 Карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, — Мария Бурмака
- 12:48 Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму
- 12:27 Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали, но готовы отпустить за 10 миллионов
- 12:12 В Полтаве легковушка на большой скорости таранила ряд припаркованных авто
- 12:03 Из Индии в Украину пытались контрабандой переправить партию уникальных черных бриллиантов
- 11:57 В Киеве антирекорд — за сутки 142 заболевших, в лидерах — Днепровский район
- 11:22 В ЕС пока не могут решить, пускать ли к себе украинцев
- 11:12 Под Киевом "коллекционер" оружия обстрелял компанию, есть раненые
- 10:48 Гвоздик впервые прокомментировал решение завершить боксерскую карьеру
- 10:44 В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется
- 10:16 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 28-го тура чемпионата Украины
Легендарный чемпион мира по футболу заболел коронавирусом (фото)
81-летний Карлос Билардо, наставник сборной Аргентины на триумфальном для «альби-селесте» чемпионате мира 1986 года в Мексике, заразился коронавирусом.
О наличии опасного вируса, диагностированный более чем у 9 млн человек по всему миру, у легендарного тренера, который проживает в доме престарелых в испанском Альмагро, сообщил его родной брат. «Мы общались с ним по телефону. Да, он проживает в доме престарелых, однако там у него личные апартаменты и отличный уход», — поведал Хорхе Билардо в комментарии сайту Infobae.
Отметим, что в резиденции, где коротает свои дни болеющий с 2017 года синдромом Хакима-Адамса (дисбаланс организма и нарушение координации) экс-наставник сборной Аргентины, испанской «Севильи» и ряда клубов на родине, официально подтвердили восемь случаев заражения COVID-19, один из которых привел к летальному исходу.
Добавим, что последним клубом, в котором Билардо работал главным тренером, стал «Эстудиантес» в сезоне-2003/2004. После этого легендарный специалист работал телекомментатором, министром спорта в провинции Буэнос-Айрес, а также генеральным менеджером сборной Аргентины, когда ее возглавлял Диего Марадона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом после организованного им турнира.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»