Легендарный чемпион мира по футболу заболел коронавирусом (фото)

Спорт

81-летний Карлос Билардо, наставник сборной Аргентины на триумфальном для «альби-селесте» чемпионате мира 1986 года в Мексике, заразился коронавирусом.

О наличии опасного вируса, диагностированный более чем у 9 млн человек по всему миру, у легендарного тренера, который проживает в доме престарелых в испанском Альмагро, сообщил его родной брат. «Мы общались с ним по телефону. Да, он проживает в доме престарелых, однако там у него личные апартаменты и отличный уход», — поведал Хорхе Билардо в комментарии сайту Infobae.

Отметим, что в резиденции, где коротает свои дни болеющий с 2017 года синдромом Хакима-Адамса (дисбаланс организма и нарушение координации) экс-наставник сборной Аргентины, испанской «Севильи» и ряда клубов на родине, официально подтвердили восемь случаев заражения COVID-19, один из которых привел к летальному исходу.

Добавим, что последним клубом, в котором Билардо работал главным тренером, стал «Эстудиантес» в сезоне-2003/2004. После этого легендарный специалист работал телекомментатором, министром спорта в провинции Буэнос-Айрес, а также генеральным менеджером сборной Аргентины, когда ее возглавлял Диего Марадона.

Билардо был генеральным менеджером сборной Аргентины, когда ее тренировал Диего Марадона

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом после организованного им турнира.

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