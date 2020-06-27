Под Марьинкой подорвался сапер ВСУ, разминировавший местность

Происшествия

Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки (Донецкая область). Инцидент произошел во время выполнения задания по разминированию местности. Напомним, ранее в зоне проведения Операции объединенных сил украинские саперы обнаружили российский термобаричечский заряд от РПГ.

Как сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, боец получил осколочное проникающее ранение и был экстренно госпитализирован.

Обстоятельства происшествия на месте выясняет руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, 19 июня аналогичный инцидент произошел на Луганщине — в районе населенного пункта Новотошковское. Инцидент произошел во время проведения инженерной доразведки.

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