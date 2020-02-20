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Украина

На Донбассе нашли новое доказательство причастности России к войне на востоке Украины (фото)

14:21 20 февраля 2020 330
Взрывотехники
Инф. «ФАКТОВ»

В районе разведения войск у Станицы Луганской (Луганская область) саперы, проводящие работы по разминированию близлежащей территории, обнаружили термобаричечский заряд от РПГ, находящийся на вооружении армии Российской Федерации.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, саперы обнаружили «военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года — термобарической заряд ТБГ-7 В от РПГ-7В». «Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, а используется исключительно армией РФ», — говорится в сообщении.

Данный факт задокументирован правоохранителями и сотрудниками спецслужбы. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

«В дальнейшем вещественные доказательства будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда для доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства», — добавили в командовании ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей из России боевикам завезли электромагнитное оружие, которое применяется для борьбы с БПЛА.

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