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На Донбассе нашли новое доказательство причастности России к войне на востоке Украины (фото)
В районе разведения войск у Станицы Луганской (Луганская область) саперы, проводящие работы по разминированию близлежащей территории, обнаружили термобаричечский заряд от РПГ, находящийся на вооружении армии Российской Федерации.
Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, саперы обнаружили «военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года — термобарической заряд ТБГ-7 В от РПГ-7В». «Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, а используется исключительно армией РФ», — говорится в сообщении.
Данный факт задокументирован правоохранителями и сотрудниками спецслужбы. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
«В дальнейшем вещественные доказательства будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда для доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства», — добавили в командовании ОС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей из России боевикам завезли электромагнитное оружие, которое применяется для борьбы с БПЛА.
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