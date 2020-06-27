Украина

Плевать на коронавирус: в сети показали видео с переполненных одесских пляжей

В Одессе в разгар эпидемии острой коронавирусной болезни пляжи забиты отдыхающими. Ни о какой социальной дистанции, и тем более масках, речи не идет. Это следует из видео, которые были опубликованы в Telegram-канале «Teza».

«Одесские пляжи уже забиты людьми, которым безразлична дистанция и ежедневные коронавирусные рекорды», — говорится в описании видео.

Как видно на видео, люди на пляжах находятся очень близко друг к другу, пренебрегая советами медиков сохранять необходимую дистанцию, чтобы избежать заражения коронавирусом. Кроме того, на пляже много детей.

Как писали «ФАКТЫ», за последние сутки в Украине выявлено 948 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Лидируют по числу новых заболевших три западные области и столица. В 13 областях власти планируют усилить карантин из-за стремительного распространения инфекции.

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