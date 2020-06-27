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Кличко требует от правоохранителей расследования деятельности строительной мафии по материалам журналистов (видео)
Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов. Об этом мэр Киева заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он напомнил, что в пятницу, 26 июня, журналисты обнародовали результаты расследования о строительной мафии в столице.
«Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону», — сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.
«Моя позиция в этом четкая — нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны», — резюмировал Кличко.
26 июня СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела о хищениях на киевских тендерах. Серию обысков в деле провели в октябре 2019 года.1
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