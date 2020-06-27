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В Сумах из-за аферы больница не получила 17 аппаратов ИВЛ: делом занялась СБУ

17:19 27 июня 2020
Аппарат ИВЛ

В Сумах разоблачили злоупотребления местных чиновников, которые искусственно завысили стоимость аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для одной из местных клинических больниц. Напомним, ранее в Виннице СБУ задержала бывшего правоохранителя, который требовал у местного предпринимателя более миллиона гривен под видом советника президента Зеленского.

В результате сознательного завышения стоимости аппаратов медики получили 5 аппаратов вместо 23, информирует пресс-центр СБУ.

Для закупки жизненно важного оборудования из местного бюджета было выделено 17 миллионов гривен.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент у фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Причастность местных чиновников к организации преступной схемы проверяется.

В ходе оперативных действий

Напомним, в конце мая в главном лечебном учреждении Киева для лечения больных с коронавирусом — Александровской клинической больнице, горел аппарат ИВЛ российского производства. Впрочем, впоследствии стало известно, что первичная версия короткого замыкания проводки не подтвердилась — аппарат подожгли умышленно.

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