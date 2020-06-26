В Виннице "советник Зеленского" вымогал миллион: подробности и фото

Происшествия

В Виннице СБУ задержала бывшего правоохранителя, который представлялся советником президента Украины Владимира Зеленского и требовал у местного предпринимателя более миллиона гривен. Кстати, недавно в Харькове были задержаны аферисты — «знакомые Зеленского» — продававшие за миллион долларов должность губернатора.

Задержанный в Виннице бывший полковник милиции работал вместе с двумя сообщниками. Они угрожали местному предпринимателю расправой, если тот не вернет несуществующий долг.

«По данным следствия, у экс-полковника было удостоверение сотрудника работника Офиса президента. За эту сумму бывший правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для „солидности“ он ссылался на связи с чиновниками Офиса президента, а его сообщники представлялись генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации», — сообщили в СБУ.

Трое фигурантов дела задержаны во время получения всей суммы «долга». Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Задержанным планируют сообщить о подозрений и избрать меру пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге задержали действующего правоохранителя и депутата райсовета, которые «выбивали» несуществующий долг у местного жителя. У жителя Кривого Рога требовали 160 тысяч долларов, угрожая расправой и уничтожением его имущества.

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