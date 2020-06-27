26.56 / 26.76 29.61 / 30.02
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове под колесами авто погиб младенец: подробности трагедии

19:19 27 июня 2020
Коляска

В Харькове автомобиль ВАЗ наехал на детскую коляску, находившаяся в ней девочка 2020 года рождения погибла. Ранее в Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня, в переулке Аверина, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Харькове.

В соответствии с материалами дела, автомобиль ВАЗ 21 013 внезапно заглох и его решили подтолкнуть. За рулем находился 18-летний водитель, а машину толкал еще один человек. ВАЗ двигался задним ходом, поэтому коляску с ребенком мужчины не заметили.

На месте происшествия

Девочку, которая получила тяжелые травмы, срочно госпитализировали, однако медики спасти ее не смогли.

Начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет и права управлять транспортным средством сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, накануне в Днепре коляску с ребенком сбил поезд. Полуторагодовалая девочка находится в больнице, а против бабушки ведется расследование.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

"Я — клоун, а не оппозиционер": росСМИ тиражируют неожиданное признание Ефремова о Путине

Гибель бойца

ВСУ понесли потери на Донбассе: в Штабе ООС рассказали подробности боев 27 июня

Владимир Зеленский

Герои, а не зас.анцы: автоперевозчики ответили Зеленскому на оскорбление и задали ему неудобные вопросы

Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски

Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер