Происшествия

В Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу (видео)

В Харькове, где на днях мужчина остановил неуправляемое авто, водителю которого стало плохо прямо за рулем, видеорегистратор зафиксировал еще один геройский поступок на дороге.

Как сообщает «Харьков 1654», на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе «Океана» прямо на проезжую часть выкатилась коляска с ребенком. Водитель, увидевший это, выскочил из машины и бросился ей наперерез.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у харьковского водителя, которому стало плохо за рулем, врачи диагностировали почечные колики. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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