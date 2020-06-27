Популярная украинская телеведущая вышла замуж за французского режиссера

Гламур

В субботу, 27 июня 2020 года, ведущая программы «Факты» (ICTV) Инна Шевченко вышла замуж. Ее избранником стал французский режиссер кино и телевидения Лоран. Свадебная церемония состоялась в Провансе. Среди гостей — свидетели и ближайшие члены семьи жениха. Инна призналась, что шумный праздник они организуют уже на годовщину свадьбы.

Девушка рассказала, что пандемия разлучила ее с любимым на три месяца. Каждый день они с Лораном часами разговаривали по телефону и планировали будущее мероприятие. О том, что появилась возможность улететь во Францию, ведущая узнала за четыре дня до рейса — благодаря помощи сестры Лорана и Французскому посольству в Украине.

— Я сейчас с Лораном и невероятно счастлива! — призналась Инна. — За все это время, когда мы были не вместе, я еще больше поняла, насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо — только он рядом. Единственное, переживаю, что мои родители не смогли приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход — транслировали церемонию им вживую!

Счастливая пара

Известно, что украинская телеведущая и французский режиссер познакомились в 2016 году. Их общение завязалось в мессенджерах, а история любви «расцвела» во французском Руссийоне. Предложение руки и сердца Лоран сделал Инне два года назад в Венеции на ее день рождения. Свадьба должна была состояться еще 6 июня, однако карантин внес свои коррективы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о рождении второго ребенка в семье певицы Джамалы. Она даже успела познакомить новорожденного с его старшим братом.

Фото из архива Инны Шевченко

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