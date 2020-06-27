Спорт

Вице-чемпион мира Роббен вернулся в родной клуб, чтобы возобновить карьеру (фото)

36-летний голландский футболист Арьен Роббен решил возобновить карьеру, которую завершил по окончанию сезона-2018/2019.

Полузащитник, становившийся чемпионом четырех разных стран (Нидерландов, Англии, Испании и Германии) и завоевавший «серебро» ЧМ-2010 в ЮАР (а также «бронзу» Евро-2004 в Португалии и ЧМ-2014 в Бразилии), решил вернуться в «Гронинген», где начинал свою профессиональную карьеру в 2000 году.

Арьен пройдет вместе с командой предсезонную подготовку, после чего будет принято окончательное решение о возвращении в большой футбол.

Добавим, что Роббен является одним из наиболее титулованных футболистов, выиграв за годы карьеры 31 трофей. Больше всего — 21 — за десять лет выступлений за мюнхенскую «Баварию», в том числе став победителем Лиги чемпионов-2012/2013 и выиграв клубный ЧМ-2013.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уникальный баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру в 43 года.

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