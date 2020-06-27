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Вице-чемпион мира Роббен вернулся в родной клуб, чтобы возобновить карьеру (фото)
36-летний голландский футболист Арьен Роббен решил возобновить карьеру, которую завершил по окончанию сезона-2018/2019.
Полузащитник, становившийся чемпионом четырех разных стран (Нидерландов, Англии, Испании и Германии) и завоевавший «серебро» ЧМ-2010 в ЮАР (а также «бронзу» Евро-2004 в Португалии и ЧМ-2014 в Бразилии), решил вернуться в «Гронинген», где начинал свою профессиональную карьеру в 2000 году.
Арьен пройдет вместе с командой предсезонную подготовку, после чего будет принято окончательное решение о возвращении в большой футбол.
Добавим, что Роббен является одним из наиболее титулованных футболистов, выиграв за годы карьеры 31 трофей. Больше всего — 21 — за десять лет выступлений за мюнхенскую «Баварию», в том числе став победителем Лиги чемпионов-2012/2013 и выиграв клубный ЧМ-2013.
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