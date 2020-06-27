26.56 / 26.76 29.61 / 30.02
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Вице-чемпион мира Роббен вернулся в родной клуб, чтобы возобновить карьеру (фото)

19:49 27 июня 2020
Арьен Роббен

36-летний голландский футболист Арьен Роббен решил возобновить карьеру, которую завершил по окончанию сезона-2018/2019.

Полузащитник, становившийся чемпионом четырех разных стран (Нидерландов, Англии, Испании и Германии) и завоевавший «серебро» ЧМ-2010 в ЮАР (а также «бронзу» Евро-2004 в Португалии и ЧМ-2014 в Бразилии), решил вернуться в «Гронинген», где начинал свою профессиональную карьеру в 2000 году.

Арьен пройдет вместе с командой предсезонную подготовку, после чего будет принято окончательное решение о возвращении в большой футбол.

Добавим, что Роббен является одним из наиболее титулованных футболистов, выиграв за годы карьеры 31 трофей. Больше всего — 21 — за десять лет выступлений за мюнхенскую «Баварию», в том числе став победителем Лиги чемпионов-2012/2013 и выиграв клубный ЧМ-2013.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уникальный баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру в 43 года.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коляска

В Харькове под колесами авто погиб младенец: подробности трагедии

Инна Шевченко

Популярная украинская телеведущая вышла замуж за французского режиссера

Гибель бойца

ВСУ понесли потери на Донбассе: в Штабе ООС рассказали подробности боев 27 июня

Михаил Ефремов

"Я — клоун, а не оппозиционер": росСМИ тиражируют неожиданное признание Ефремова о Путине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер