- 20:55 Трамп указом запретил портить памятники в США и пообещал вандалам длительные сроки
- 20:27 Билык, Ефросинина и Тина Кароль стали орденоносцами: Зеленский раздал награды ко Дню Конституции
- 19:53 Очень скоро ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля во всех регионах Украины: эпидемиолог дал тревожный прогноз
- 19:49 Вице-чемпион мира Роббен вернулся в родной клуб, чтобы возобновить карьеру
- 19:23 Популярная украинская телеведущая вышла замуж за французского режиссера
- 19:19 В Харькове под колесами авто погиб младенец: подробности трагедии
- 18:49 ВСУ понесли потери на Донбассе: в Штабе ООС рассказали подробности боев 27 июня
- 18:28 Днем до +32 градусов: синоптик порадовала прогнозом на День Конституции
- 17:59 Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски
- 17:19 В Сумах из-за аферы больница не получила 18 аппаратов ИВЛ: делом занялась СБУ
- 17:06 "Я — клоун, а не оппозиционер": росСМИ тиражируют неожиданное признание Ефремова о Путине
- 16:39 СБУ, ГБР и Офис Генпрокурора должны расследовать деятельность строительной мафии, — мэр Кличко выступил с заявлением
Очки в стиле Гарри Поттера: Роналду поразил фанатов новым образом (фото)
Португальский нападающий Криштиану Роналду, который в день рождения сына вместе с «Ювентусом» проиграл «Наполи» в финале Кубка Италии, решил немного поэкспериментировать с образом.
«Начинаем выходные на хорошей волне и на хорошем стиле», — написал Криштиану на своей странице в Twitter. Также футболист прикрепил фото, на котором предстал в цветастых рубашке и шортах, дополнив свой наряд очками а-ля Гарри Поттер.
Starting the weekend with a good vibe and a good stylepic.twitter.com/EXHMtk25UT— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020
Отметим, что «Ювентус» после победы над «Лечче» (4:0), в составе которого весь матч отыграл украинец Евгений Шахов, продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в серии А. Туринцы опережают на семь очков идущий вторым «Лацио» — правда, у римлян одна игра в запасе. Сам же Роналду, забив 23 мяча, ведет борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии, отставая от Чиро Иммобиле из «Лацио» на четыре точных удара.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес нарушил карантин и тайно посетил Мадейру.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Очень скоро ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля во всех регионах Украины: эпидемиолог дал тревожный прогноз
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"