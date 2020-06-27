Очки в стиле Гарри Поттера: Роналду поразил фанатов новым образом (фото)

Спорт

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который в день рождения сына вместе с «Ювентусом» проиграл «Наполи» в финале Кубка Италии, решил немного поэкспериментировать с образом.

«Начинаем выходные на хорошей волне и на хорошем стиле», — написал Криштиану на своей странице в Twitter. Также футболист прикрепил фото, на котором предстал в цветастых рубашке и шортах, дополнив свой наряд очками а-ля Гарри Поттер.

Starting the weekend with a good vibe and a good stylepic.twitter.com/EXHMtk25UT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020

Отметим, что «Ювентус» после победы над «Лечче» (4:0), в составе которого весь матч отыграл украинец Евгений Шахов, продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в серии А. Туринцы опережают на семь очков идущий вторым «Лацио» — правда, у римлян одна игра в запасе. Сам же Роналду, забив 23 мяча, ведет борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии, отставая от Чиро Иммобиле из «Лацио» на четыре точных удара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес нарушил карантин и тайно посетил Мадейру.

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