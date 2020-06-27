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Пресс-секретарь Разумкова выложила в сеть, как мчит с подругами по трассе со скоростью 155 км/час (фото)
Пресс-секретарь спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрия Разумкова Ольга Туний попала в скандал, выложив в сеть видео своей поездки по трассе со скоростью 155 км в час. Скрин опубликовала журналистка Оксана Богданова.
«Судя по видео, Ольга рядом с водителем, а не за рулем. То есть она просто хочет обратить внимание на возмутительное поведение своих подруг и просит ее спасти!», — иронично прокомментировала публикацию Богданова.
Она напомнила, что максимальная разрешенная скорость в Украине составляет 130 км в час.
Где именно устроили гонки девушки, на данный момент не известно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16 июня на трассе Киев-Харьков-Довжанский система автоматической фиксации нарушений ПДД, которая работает в Украине с 1 июня, зафиксировала два автомобиля Range Rover, которые «летели» со скоростью 204 и 206 км/час.71
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Пресс-секретарь Разумкова выложила в сеть, как мчит с подругами по трассе со скоростью 155 км/час (фото)
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