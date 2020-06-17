Украина

Мчали на скорости больше 200 км/ч: водители устроили гонки на трассе Киев – Харьков

На трассе Киев-Харьков-Довжанский система автоматической фиксации нарушений ПДД, которая работает в Украине с 1 июня, зафиксировала два автомобиля Range Rover, которые «летели» со скоростью 204 и 206 км/час.

Об этом сообщили в патрульной полиции, отметив, что на данном участке дороги разрешена скорость 110 км/час.

Также за сутки система зафиксировала 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/час.

В частности автомобиль Mercedes-Benz C220 нарушал скоростной режим 8 раз в сутки.

Напомним, в сети опубликовали список улиц в Киеве, на которых была установлена система фиксации нарушений правил дорожного движения, а также карту, на которой указано расположение камер на дорогах столицы и Киевской области.







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