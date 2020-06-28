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Названо имя военного, погибшего на Донбассе 27 июня
В результате подрыва неизвестного взрывного устройства на передовой 27 июня погиб уроженец Тернополя, сержант 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Иван Дедюх. Его фото выложил в сеть друг погибшего — настоятель каплицы-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Андрей Любунь.
Ивану было 37 лет, на Донбассе он воевал с 2014 года.
Данных о семье героя на данный момент нет.
По информации Штаба Операции объединенных сил, подрыв произошел в районе Старогнатовки.
Кроме того, еще один военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения 27 июня во время разминирования территории в районе Марьинки. Он выжил.86
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