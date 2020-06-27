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Украина

ВСУ понесли потери на Донбассе: в Штабе ООС рассказали подробности боев 27 июня

18:49 27 июня 2020
Гибель бойца

С начала суток, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинский военный погиб, еще двое получили осколочные ранения. Напомним, ранее стало известно о подрыве военнослужащего ВСУ во время разминирования территории в районе Марьинки.

Как сообщили в пресс-центре командования ООС в Facebook, аналогичный подрыв боеприпаса в районе Старогнатовки закончился гибелью бойца. Второго пострадавшего госпитализировали.

Российско-террористические войска 5 раз нарушали режим прекращения огня, открывая огонь из в т. ч. запрещенного оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Под вражеские обстрелы попадали позиции ООС в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Харьковской области Богдан Коваленко. Бойцу было 22 года, его убила пуля вражеского снайпера. Еще двое военнослужащих в тот же день подорвались на мине.

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ВСУ понесли потери на Донбассе: в Штабе ООС рассказали подробности боев 27 июня

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