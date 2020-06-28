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Мир

У министра обороны Сербии после посещения путинского парада обнаружили коронавирус

8:33 28 июня 2020
Александр Вулин с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

У министра обороны Сербии Александра Вулина диагностировали коронавирус. Отметим, что 24 июня о присутствовал на скандальном параде Победы в Москве.

По информации местной телерадиокомпании РТС, тест на COVID-19 Вулину пришлось сдать после госпитализации одного из государственных секретарей оборонного ведомства.

Тем не менее министр продолжает выполнять свои обязанности, находясь на самоизоляции.

В заявлении Минобороны Сербии в связи с диагнозом руководителя говорится, что он «снова призывает всех граждан соблюдать меры, принятые республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предупреждения распространению и преодолению вирусной инфекции COVID-19».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на Западе оценили военный парад Путина в разгар пандемии.

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